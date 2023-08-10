Морські піхотинці за добу знищили 27 окупантів та 27 БПЛА росіян (інфографіка)

Українські захисники з 5 бригад морської піхоти також знищили 4 одиниці техніки окупантів, зокрема дві вантажівки та дві бойові броньовані машини.

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Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба ВМС.

"Минулої доби, 9 серпня 2023, морські піхотинці з 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського знищили 9 окупантів та вантажівку", — йдеться у дописі.

Також, воїни 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили 2 загарбників та БМД-1.

Варто додати, що військовослужбовці 37 окремої бригади морської піхоти знищили 4 російських військових, БТР та вантажівку.

"Особовий склад 38 окремої бригади морської піхоти знищили 2 окупантів. А воїни-артилеристи 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова завдавали вогневе ураження по ворогу, в результаті було підтверджено знищення 10 загарбників", — наголосили у команду морської піхоти.

Крім того, зведений підрозділ радіоелектронної боротьби морської піхоти минулої доби знищив 27 БПЛА типу квадро.

До слова, 10 серпня Фокус писав, що бійці Сил оборони продовжують просування на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, біля Урожайного та на південний схід від Старомайорського українські захисники мали успіх і тепер закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 9 серпня повідомила, що російські війська вже кілька днів ведуть безуспішні наступальні дії в Синьківці Харківської області. За її словами, противник намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти безпосередньо до Куп'янська.