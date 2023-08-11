Путін особисто виступить: у РФ для вчителів в окупації проведуть пропагандистський форум, — ЦНС

За інформацією підпілля, захід заплановано в російській столиці на жовтень. Окупанти планують зібрати щонайменше 3 тисячі співробітників шкіл, які працюють на захоплених територіях.

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Російські загарбники найближчим часом планують зібрати вчителів з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України та привезти на спеціальні курси до Москви. Їхня мета спрямована на посилення пропаганди. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 11 серпня.

За інформацією українського підпілля, так званий форум "класних керівників" відбудеться в російській столиці в жовтні. Там викладачам планують пояснити, як правильно "промивати мозок" дітям.

"На форум планують відвезти близько 3 тис. освітян із ТОТ (включно з російськими гастролерами), щоб ті взяли участь у пропагандистському шабаші. Захід організовує російське Міністерство проосвіти", — йдеться в повідомленні.

Також на цьому заході планує виступити особисто президент РФ Володимир Путін та інші місцеві пропагандисти. Вчителі отримають спеціальні методички, в яких будуть прописані способи "патріотичного виховання молоді".

У ЦНС окремо зазначили, що така політика Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях спрямована на знищення цілого покоління української самоідентифікації. Тобто, іншими словами, тут присутні всі ознаки геноциду.

"Отже, кожен причетний до цього процесу понесе відповідальність за свої злочини після звільнення територій", — підсумували в підпіллі.

Нагадаємо, 11 серпня мер Мелітополя повідомляв, що росіяни активно шукають партизанів у Запорізькій області та використовують для цього методи провокацій. За словами Івана Федорова, у місті є щонайменше п'ять катівень, які розташовані в захоплених будівлях. Єдиною гарантією безпеки для населення є деокупація.