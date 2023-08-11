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"Пробують контратакувати і біля Кліщіївки, і біля Андріївки": Жорін про ситуацію під Бахмутом

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Фото: РІА Новини

ЗСУ для знищення військової техніки противника застосовують загалом FPV-дрони, але окупанти також дають можливість використовувати проти них протитанкові комплекси.

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На Бахмутському напрямку російські окупанти роблять спроби контратакувати ЗСУ в районі Кліщіївки та Андріївки. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 11 серпня.

Він зауважив, що українські захисники постійно шукають і знищують техніку росіян. Днями за добу їм вдалося знищити 4 одиниці техніки. Загалом по ній намагаються працювати FPV-дронами. Окремо бійці шукають та виявляють об’єкти, по яких потім працюють дрони-камікадзе.

"Останнім часом окупанти пробують контратакувати і біля Кліщіївки, і біля Андріївки, зокрема, використовуючи танки та іншу техніку. Тут уже заявляється можливість відпрацювати з протитанкових комплексів. Єдине що, нещодавно працювали по Т-90. Досить складно йому нанести серйозне ураження, навіть після кількох влучань танк міг переміщатись далі. З дрона лише змогли побачити, що екіпажу довелось евакуйовуватись", — зазначив Максим Жорін.

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Нагадаємо, що на сватівському напрямку ЗСУ знищили ворожу БМП, начинену гарматами та протитанковими ракетами.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі ЗСУ використовують неочікувану тактику для окупантів. Вони заходять з флангів, а не штурмують в лоб укріплені позиції.