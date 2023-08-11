"Навчали десантуватися": Британія 6 місяців готувала морпіхів ЗСУ для операцій на воді

Кульмінацією підготовки в рамках операції Interflex є планування та проведення рейдів морськими піхотинцями як вдень, так і вночі.

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Морські піхотинці з Великої Британії за пів року підготували майже тисячу українських морпіхів. Про це повідомили 11 серпня у Міноборони Сполученого королівства у Twitter.

Українські бійці пройшли підготовку Королівської морської піхоти та армійських командос для проведення десантних операцій на малих човнах, у тому числі рейдів на пляжі. У повідомлені йдеться про те, що навчання, анонсовані під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії в лютому, показали успішний результат. Британські командос тренували українські сили в десантних операціях на малих човнах – здійснювали рейди на пляжі з використанням надувних човнів.

Це перша програма амфібійної підготовки, яку організували у Великій Британії для українців. Кульмінацією підготовки є планування та проведення рейдів морськими піхотинцями як вдень, так і вночі.

Операція Interflex: допомога Великої Британії

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країна тримає лідерство у підготовці Збройних Сил України, понад 20 тисяч новобранців української армії забезпечують найкращими у світі навчання бойовим навичкам. Програма Interflex надає можливість підготовки, яку проводять елітні британські спецпризначенці, допоможе Україні розбудувати власні морські сили та розширити свої можливості діяти в морському середовищі.

Обладнання, яке використовується під час тренувань, таке ж, як і частина військової підтримки, яку Британія надала Україні. Це стосується більш ніж 10 тисяч одиниць протитанкової зброї, включно з тисячами протитанкових систем NLAW, які вже надані.

Стажери прийшли з різних професій, багато з них були цивільними волонтерами без попереднього військового досвіду, а інші перейшли з інших підрозділів Збройних Сил України – деякі вже брали участь у бойових діях на передовій.

Нагадаємо, 15 червня у Міноборони Британії повідомили подробиці підготовки українських новобранців. Спеціальні навчання під керівництвом союзників розраховані на те, щоб надати українським військовим бойові навички для протидії російській агресії.