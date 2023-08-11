"Списки точно є": Веніславський розповів, ким замінять обласних керівників ТЦК (відео)

За словами Федора Веніславського, серед завдань нових керівників ТЦК — виконання планів із мобілізації та викорінювання недоброчесних дій із боку працівників військкоматів на різних рівнях.

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Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський 11 серпня в ефіру телемарафону повідомив, що вже є списки тих, хто має замінити звільнених керівників військкоматів.

За словами Веніславського, президент України Володимир Зеленський декілька місяців тому виступив з ініціативою оновлення кадрового складу ТЦК. Це відбудеться "за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь та гідність".

На його думку, оновити керівний склад ТЦК та СП в областях можна буде зробити досить швидко, адже відповідні списки вже підготовлені.

"Таких людей достатньо… Відповідні списки, хто може замінити тих працівників ТЦК, які себе дискредитували, точно є, тому я думаю, це буде достатньо швидко зроблено", — додав депутат.

Він наголосив, що при формуванні кадрів для роботи в ТЦК, мова не йде про тих офіцерів, які на сьогоднішній день командують бойовими підрозділами.

"Є військовослужбовці, які отримують поранення, які за висновками військово-лікарських комісій не можуть бути більше в окопах, визнаються непридатними або частково придатники до військової служби, саме за рахунок таких людей і буде формуватися кадровий потенціал для очільників ТЦК", — повідомив Веністлавський.

Серед завдань новопризначених керівників військкоматів будуть, зокрема, виконання планів із мобілізації, а також викорінювання будь-яких недоброчесних дій із боку працівників ТЦК на різних рівнях.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — структура органів місцевого військового управління України, що забезпечує виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Починаючи з 2022 року, повністю замінила собою радянську систему військових комісаріатів у країні.

Нагадаємо, 11 серпня президент України Володимир Зеленський головував на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), де розглянув результати перевірки роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) і рекомендував звільнити всіх обласних військкомів.

Раніше, 8 серпня в ДБР повідомили, що правоохоронці розслідують уже 112 кримінальних проваджень, які стосуються зловживань посадових осіб військкоматів.