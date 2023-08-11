Єгипет відмовив США у постачанні зброї Україні, – WSJ

Вашингтон, за інформацією журналістів, неодноразово закликав Каїр передати протитанкові ракети, артилерійські снаряди, системи ППО та стрілецьку зброю.

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Єгипет відмовляється відправляти Україні зброю на прохання США, а численні звернення Вашингтона залишаються поза увагою. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У поділені йдеться про те, що Каїр раніше планував постачання ракет Росії. Звернення Вашингтона вплинуло на ситуацію, а влада африканської республіки вирішила відмовитися від подібних поставок.

Журналісти проінформували про те, що після цього американські офіційні особи, включно з міністром оборони США Ллойдом Остіном, звернулися до Єгипту стосовно постачання зброї Україні. Пентагон планував у такий спосіб допомогти нашій країні подолати нестачу боєприпасів.

Остін нібито у березні особисто звертався до президента Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі. З того часу офіційні представники США неодноразово закликали Єгипет до передачі зброї нашій країні. У матеріали американського видання було вказано стосовно постачання артилерійських снарядів, протитанкових ракет, системи ППО та стрілецької зброї.

"Єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що Єгипет не планує відправляти зброю", – пише видання.

Офіційний представник Держдепу США підкреслив, що Єгипет виступає партнером, який й надалі намагається працювати над досягненням стабільності та міцного миру в Україні.

Нагадаємо, 11 серпня видання Tagesschau повідомило, що депутати Бундестагу розкритикували уряд за повільне постачання крилатих ракет Taurus Україні. Вони вважають, що українським військам потрібна далекобійна зброя, яка здатні уразити військові позиції на території Росії.