ЗС РФ вдарили по Оріхову авіабомбою: загинув поліцейський, багато постраждалих (фото)

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, загинув 31-річний капітан поліції. Ще 12 осіб, включно з чотирма поліцейськими, дістали поранення. Деякі з них у важкому стані.

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Російські війська продовжують тероризувати Оріхів у Пологівському районі Запорізької області, обстрілюючи його, і ранок 12 серпня не став винятком. Ворог вдарив керованою авіабомбою по місту, внаслідок чого загинув 31-річний капітан поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Крім цього, 12 осіб дістали поранення, серед них — чотири співробітники правоохоронних органів. Лікарі та парамедики зараз борються за їхні життя.

"Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать і захищають. Ціною власного здоров'я і життя", — написав очільник МВС і висловив співчуття родині загиблого.

За інформацією місцевих рятувальників, напередодні в місті було виявлено авіабомбу, що не розірвалася, про яку в "101" повідомили очевидці. Фахівці ДСНС, які прибули на місце події, ідентифікували боєприпас як керовану авіаційну бомбу ФАБ-500. Місце знахідки обгородили, щоб убезпечити громадян. Сапери ДСНС транспортували її в спеціально підготовлене місце і знищили з дотриманням правил безпеки.

За інформацією Запорізької ОВА, за останню добу ЗС РФ 67 разів ударили по 28 населених пунктах Запорізької області.

"Зафіксовано 54 артобстріли по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Желєзнодорожнього, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Полтавки, Левадного, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Павлів. Військові Росії тричі обстріляли з РСЗВ Темирівку та Лобкове, здійснили авіаційні удари по Оріхову, Омельнику та Малій Токмачці, чотири ракетні удари припали на Комишевус, запустили БПЛА по Запоріжжю, Гуляйпільському та Красному", — ідеться в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що 8 серпня внаслідок ракетної атаки на Покровськ постраждали 29 поліцейських.