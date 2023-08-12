Дитина залишилася сиротою: у мережі назвали ім'я загиблого в Оріхові правоохоронця (фото)

За інформацією відомства, загиблому чоловікові був 31 рік і роботі він віддав останні 6 років свого життя. Після початку війни змушений був покинути свій рідний дім в окупації та продовжив служити Україні.

Related video

У мережі з'явилося ім'я поліцейського, який загинув унаслідок російських обстрілів у місті Оріхів Запорізької області. Про це повідомили на сторінці Національної поліції України в соціальній мережі Facebook 12 серпня.

Йдеться про 31-річного капітана поліції Івана Іщенка. Протягом останніх шести років він виконував свій обов'язок і був вірним присязі українському народові. Його життя обірвала російська авіаційна бомба, яку противник скинув на місто.

Родом Іван Іщенко з території, яка перебуває зараз в окупації, але у відомстві не назвали населений пункт. Після початку повномасштабної війни він покинув із сім'єю місцевість і продовжив нести службу в Україні.

У Запорізькій області від ворожої атаки загинув український поліцейський Фото: Нацполiцiя Украiни

У загиблого залишилася дружина та маленька дитина. Друзі та близькі згадують поліцейського з теплом і вдячністю за емоції, які він приносив у їхнє життя.

"Колеги знали Івана як хорошу і порядну людину, відповідального працівника і надійного товариша. Він залишив по собі світлу пам'ять і невимовну печаль у кожного з нас. Щирі співчуття родині Івана. Поділяємо горе. Схиляємо голови у скорботі за побратимом", — ідеться в повідомленні.

Удар по Орiхову 12 серпня: що відомо

Уранці суботи, 12 серпня російські окупанти завдали удару по місту Оріхів у Запорізькій області, про що повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У результаті загинула одна людина. Ще 12 людей дістали поранення, серед яких 4 співробітники поліції.

На місце оперативно прибули лікарі та рятувальники, які справлялися з наслідками атаки.

У МВС повідомили, що за фактом атаки РФ відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. В ОВА зазначили, що вибухи прогриміли ще до того, як у місті встигли увімкнути сирени. На місці одразу ж почав поширюватися дим.