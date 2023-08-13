Окупанти використовують цивільні судна для захисту власного флоту, — ОК "Південь"

За словами Наталії Гуменюк, ворожий флот прикривається цивільними суднами, які хочуть пройти Керченську протоку. Окупанти створили так званий район для огляду таких суден.

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Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили Російської Федерації змінили свою тактику. Про це вона повідомила під час телемарафону.

"В основному вони тримаються у тому самому районі, де їм здавалося безпечно. І прикриваються цивільними суднами, з яких створили такий буфер для себе під виглядом району для огляду суден, які збираються пройти Керченську протоку", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що нині ракетоносії перебувають у пунктах базування. Попри це відбувся вихід на чергування, який був у вигляді напруження, адже був короткочасний. Тоді підводний човен вийшов, покурсував та повернувся у порт базування. З її слів, не спостерігається жодного корабля на бойовому чергуванні, попри те, що корабельне угрупування потужно розгорнуте: 15 в Чорному морі та одне в Азовському.

Також Наталія Гуменюк розповіла про основний спосіб окупантів вплину на населення — димову завісу, яку вони створюють або над конкретним об'єктом, або просто в публічному просторі, де намагаються щось приховати. Крім цього ворог намагається створити ефект потужного захисту, аби впливати на населення, ніби "вони все владнали" за допомогою проведення навчань чи спецоперацій.

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, поруч із Кримським мостом були чутні вибухи. Рух спорудою довелося перекривати двічі. Зокрема, о 13:00 повідомили про першу атаку на міст. Тоді окупанти заявили про перехоплення двох ракет, а в Міноборони РФ — про одну. Після обіду відбулася друга атака. Тоді ворог пустив димову завісу, а місцеві жителі чули гучні вибухи. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про перехоплення однієї ракети.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони поділилося кадрами з полювання воїнів на різні об'єкти окупантів в акваторії Чорного моря.