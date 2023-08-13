Обстріл Одеси "Оніксами": ідентифіковано окупантів, які запускали ракети (відео)

В окупованому Криму БРК "Бастіон", з якого запускалися ракети "Онікс", є на озброєнні тільки у 15-ї окремої бригади берегової оборони. Підрозділ був створений після окупації півострова на базі військової частини, яка до цього дислокувалася у Дагестані.

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Командирів ЗС РФ, які керували ракетною атакою по Одесі, ідентифікували журналісти видання "Телебачення Торонто". Про це стало відомо з їхнього ютуб-каналу.

У ніч проти 19 липня російські окупанти вдарили по місту ракетами "Онікс". Їх з Козачої Бухти в районі Севастополя запустив береговий ракетний комплекс "Бастіон". 23 липня Одеса також зазнала обстрілів. Ракетами "Онікс" був атакований історичний центр міста. Внаслідок атаки руйнувань зазнали житлові будинки, пам'ятки архітектури та Спасо-Преображенський собор.

Журналісти встановили, що в окупованому Криму БРК "Бастіон" є на озброєнні тільки у 15-ї окремої бригади берегової оборони. Підрозділ був створений після окупації Криму на базі військової частини, яка до цього дислокувалася у Дагестані.

У 2020 році командиром 15-ї ракетної бригади РФ був призначений 41-річний Олексій Щербак, який очолює її дотепер. Він, як командир безпосередньо несе відповідальність за обстріли Одеси та інших міст України. Дружина Олексія Щербака Галина Щербак також служить у Чорноморському флоті РФ. Слід зазначити, що родичі матері Олексія Щербака живуть в Одеській області.

Журналісти також припустили, що крім командира бригади до обстрілу Одеси може бути причетний командир дивізіону "Бастіон" Олександр Мямлін, який відповідальний за те, щоб берегові ракетні комплекси були виведені в місця пусків якомога швидше і так само швидко були приведені в бойову готовність. Мямліну 35 років, він приїхав у Крим з Краснодарського краю, живе у Севастополі, вболіває за "Спартак", має дружину та доньку.

Також в обстрілах Одеси може бути винний капітан Олексій Вавілов — начальник пускової установки, командир ударної батареї БРК "Бастіон". В його посадові обов'язки входить — безпосередньо керувати запуском ракет по Україні. Він служив у Дагестані, де був начальником берегового ракетного комплексу "Бал". Вавілов приїхав до Криму у 2014 році, коли там створювали 15-ту ракетну бригаду, у 2017 році перейшов працювати на "Бастіон". Його дружина теж служить у Чорноморському флоті, займається радіозв'язком.

Крім командирів 15-ї ракетної бригади журналісти також змогли встановити і десятки інших військовослужбовців з цього підрозділу.

Нагадаємо, що командир розвідроти окупантів потрапив у полон до Сил оборони і розповів про місця дислокації російських сил на Лівому березі.

Раніше повідомлялося, що мережі показали, як окупанти тікають з Урожайного на Донеччині під прощальну канонаду української артилерії.