"Потрібно зняти капелюха": Братчук прокоментував спецоперацію ЗСУ щодо майора ЗС РФ (відео)

Російські військкори залишилися невдоволеними результатами допиту ЗСУ полоненого російського майора.

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ЗСУ виконали унікальну операцію зі взяття в полон майора Росії Юрія Томова. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM 13 серпня заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Майор, будучи комбатом, знає дуже багато. Потрібно зняти капелюха перед українськими військовими, які провели рейд, під час якого знищили кілька десятків російських окупантів, захопили зброю та витягли цього комбата на територію, підконтрольну Україні", — зазначив Братчук.

Російського майора допитали ЗСУ, а відео оприлюднили в мережі.

Тим часом російські військкори, які кілька днів поспіль непокоїлися про долю командира розвідувальної роти ЗС РФ і командира батальйону 1822 ЗС Росії, після відео з допитом залишилися невдоволені побаченим. Так, "доброволець" Єгор Гузенко (адмін телеграм-каналу "Тринадцятий"), який першим повідомив в мережі про зникнення майора, вважає, що краще б той наклав на себе руки.

"Я бачив відео з допитом Томова, викладати його сюди не стану, краще б він на гранаті себе е**нув, слово честі. Особливий відділ йому цього не пробачить", — написав він.

Український військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російський військовослужбовець Єгор Гузенко, який радить Томову підірвати себе гранатою, під час здачі в полон майора Томова перебував неподалік, але ні сам Гузенко ні його товариші з 247-го десантно-штурмового полку ЗС РФ на допомогу Томову не прийшли.

"Замість того, щоб визнати свою боягузтво і те, що вони покинули Томова, Гузенко дорікає майору підривом гранати. Так треба було не сидіти в штабі, а йти на допомогу Томову, і показати приклад, якщо треба, підірвати в бою себе гранатою. Але хто ж тоді вестиме телеграм-канал?", — потролив Гудзенка — "Тринадцятого" Бутусов.

Нагадаємо, що 13 серпня в мережі поширили відео, на якому зафільмовано зниклого кілька днів майора ЗС РФ Юрія Томова, який розповідає про позиції ЗС РФ на лівому березі і робить на карті позначки маркером.

8 серпня кілька військових блогерів РФ повідомили, про висадку ЗСУ на катерах на Лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері.