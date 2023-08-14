"Вирішується доля": екскомандир "Айдару" про штурм ЗС РФ під Куп'янськом (відео)

Окупанти на Куп'янському напрямку мають завдання — захопити Куп'янськ-Вузловий і вибудувати лінію оборони за річкою Оскіл, вважає Євген Дикий.

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ЗС РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку створили ударний кулак для прориву української оборони, щоб відтягнути резерви ЗСУ з півдня. Про це в ефірі 24 каналу розповів екскомандир "Айдару" Євген Дикий.

На його думку, росіяни роблять усе, аби ЗСУ не прорвали так звану "лінію Суровікіна" на півдні, бо це означатиме кінець російського панування там і відрізання Криму.

"Наступ на Лимано-Куп'янському напрямку — це найрозумніше, що зробили росіяни за час літньої кампанії 2023 року. Це дуже серйозна спроба відтягнути українські резерви з Півдня, де вирішується доля цієї кампанії та, можливо, усієї війни. Єдиний спосіб відтягнути наші резерваи — це створити ситуацію реального прориву на ділянці фронту. І єдиною такою ділянкою фронту є Слобожанщина, лінія Сватове-Кремінна", — переконаний Дикий.

Він зауважив, що на початку української наступальної кампанії на цьому напрямку стояли декілька бригад ЗСУ. Це ті бригади, які минулої осені звільняли Харківську область.

"Хоч це й досвічені бійці, але кількісно їх було не так багато. Проти них зібрали серйозне угруповання, посилене сотнею танків, пішли на прорив і поставили нас перед дуже жорстким вибором. До того ж цей вибір доводиться нашому командування робити фактично щодня", — зауважив екскомандир "Айдару".

На його думку, українське командування щодня вирішує важку проблему, на яку ділянку фронту перекинути резерви.

"У ворога там є програма-максимум — це захопити Куп'янськ-Вузловий і вибудувати лінію оборони за річкою Оскіл, але вони розуміють, що, найімовірніше, їм це зробити не дадуть. А от програму мінімум вони вже виконали — задіяти на тому напрямку наші резерви, які готувалися для наступу на Півдні. Скільки ще резервів доведеться туди перекинути, щоб вони від Куп'янська відкотилися, власне, побачимо", — сказав Євген Дикий.

Нагадаємо, що на напрямках Роботиного, Старомайорського й Оріхового ЗСУ подолали першу лінію оборони та фактично вже дійшли до другої лінії.

Раніше також повідомлялося, що бійці ЗСУ провели унікальну операцію на Херсонщині та захопили в полон російського комбата Юрія Томова.