"Решается судьба": экс-командир "Айдара" о штурме ВС РФ под Купянском (видео)

Оккупанты на Купянском направлении имеют задачу — захватить Купянск-Узловой и выстроить линию обороны по реке Оскол, считает Евгений Дикий.

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ВС РФ на Купянско-Лиманском направлении создали ударный кулак для прорыва украинской обороны, чтобы оттянуть резервы ВСУ с юга. Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-командир "Айдара" Евгений Дикий.

По его мнению, россияне делают все, чтобы ВСУ не прорвали так называемую "линию Суровикина", на юге, потому что это будет означать конец там российского господства там и отрезание Крыма.

"Наступление на Лимано-Купянском направлении — это самое разумное, что сделали россияне за время летней кампании 2023 года. Это очень серьезная попытка оттянуть украинские резервы с Юга, где решается судьба этой кампании и, возможно, всей войны. Единственный способ оттянуть наши резервы — это создать ситуацию реального прорыва на участке фронта. И единственным таким участком фронта является Слобожанщина, линия Сватово-Кременная", — убежден Дикий.

Он отметил, что в начале украинской наступательной кампании на этом направлении стояли несколько бригад ВСУ. Это — те бригады, которые прошлой осенью освобождали Харьковскую область.

"Хотя это и опытные бойцы, но количественно их было не так много. Против них собрали серьезную группировку, усиленную сотней танков и пошли на прорыв, и поставили нас перед очень жестким выбором. Причем этот выбор приходится нашему командованию делать фактически ежедневно", — отметил экс-командир "Айдара".

По его мнению, украинское командование ежедневно решает трудную проблему, на какой участок фронта перебросить резервы.

"У врага там есть программа-максимум — это захватить Купянск-Узловой и выстроить линию обороны по реке Оскол, но они понимают, что скорее всего им это сделать не дадут. А вот программу минимум они уже выполнили — задействовать на том направлении наши резервы, которые готовились для наступления на юге. Сколько еще резервов придется туда перебросить, чтобы они от Купянска откатились, собственно, увидим", — сказал Евгений Дикий.

Напомним, что на направлениях Роботино, Старомайорского и Орехово ВСУ преодолели первую линию обороны и фактически уже дошли до вот второй линии.

Ранее также сообщалось, что бойцы ВСУ провели уникальную операцию на Херсонщине и захватили в плен российского комбата Юрия Томова.