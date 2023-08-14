Компанія з Греції домовляється про спільне виробництво боєприпасів для України, — ЗМІ

За даними журналістів, у компанії Hellenic Defence Systems є можливості для складання та пакування боєприпасів. Зараз шукають партнерів для етапу, на якому виробляють корпуси, заряди та інші компоненти.

Related video

Грецька збройова компанія Hellenic Defence Systems обговорює з міжнародними виробниками боєприпасів участь у програмі з виробництва снарядів для України калібру 155-мм, а також щоб поповнити запаси ЄС. Про це повідомляє видання Kathimerini з посиланням на джерела в керівництві компанії.

Журналісти пишуть, що переговори ведуться в умовах цілковитої секретності та вже на просунутому етапі. Підсумок стане відомий до 30 вересня, коли закінчується термін укладення договорів.

Повідомляється, що 10 травня в Брюсселі відбулася закрита зустріч, у якій брало участь керівництво найбільших оборонних підприємств Євросоюзу.

Представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель попросив учасників заходу повідомити урядам своїх країн про ініціативу щодо прискореного виробництва боєприпасів. Згідно з розрахунками, до весни 2024 року планується випустити мільйон снарядів для України. У планах також створення європейського запасу боєприпасів великого калібру.

Водночас автори публікації зазначають, що наразі у Hellenic Defence Systems недостатньо виробничих потужностей, щоб самостійно виробляти всі боєприпаси.

У компанії все ж таки є технічна можливість, щоб узяти на себе останній етап виробничого ланцюжка: складання та пакування боєприпасів. Тепер шукають партнерів для першого етапу, на якому виробляють корпуси, заряди та інші компоненти.

Нагадаємо, що Естонія схвалила постачання нової військової продукції на допомогу Україні. Йдеться про вогнепальну зброю та боєприпаси.

Також повідомлялося, що російські війська застосовують в Україні реактивні снаряди калібру 122-мм, вироблені в Північній Кореї.