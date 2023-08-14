"У повітря злетіли позиції окупатів": під Мелітополем прогримів вибух, — Федоров (відео)

Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху в районі бази ЗС РФ вони чули, як детонували боєприпаси. На військовому об'єкті загарбники тренували мобілізованих.

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У районі окупованого Мелітополя 13 серпня пролунав потужний вибух. Це сталося на тренувальній базі окупантів у Радивонівці. Про це 14 серпня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Тиждень на поки що окупованій Мелітопольщині завершився вибухово. Вчора о 16:00 у Радивонівці пролунав вибух, який чули жителі Мелітополя, Якимівки та Приазовського. "Бавовна" була настільки потужною, що її чули мешканці на відстані 70 км", — розповів Іван Федоров.

Він додав, що вибух стався поблизу Радивонівки, у районі Молочного лиману, де російські окупанти розмістили свою тренувальну базу. Тут тренували мобілізованих, яких привозили в Запорізьку область.

"За попередніми даними, у повітря злетіли позиції окупантів поблизу Радивонівки, де вони ще рік тому облаштували військову базу в лісництві на березі Молочного лиману. Найімовірніше, цієї бази вже немає, оскільки після вибуху мешканці тривалий час чули детонацію. Чекаємо на підтвердження та сподіваємося на продовження", — сказав міський голова.

Нагадаємо, що 12 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи поблизу Керченського мосту. В МЗС РФ назвали це "варварською акцією" та пообіцяли жорстку відповідь.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ провели контрнаступ на щонайменше 2 ділянках фронту, що призвело до просування на захід у напрямку Донецької області й на схід у напрямку Запорізької області.