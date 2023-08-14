"В воздух взлетели позиции оккупантов": под Мелитополем прогремел взрыв, — Федоров (видео)

Местные жители сообщают, что после взрыва в районе базы ВС РФ они слышали, как детонировали боеприпасы. На военном объекте захватчики тренировали мобилизованных.

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В районе оккупированного Мелитополя 13 августа прогремел мощный взрыв. Это произошло на тренировочной базе оккупантов в Радивоновке. Об этом 14 августа сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Неделя на пока оккупированной Мелитопольщине завершилась взрывоопасно. Вчера в 16:00 в Радивоновке прогремел взрыв, который слышали жители Мелитополя, Акимовки и Приазовского. "Хлопок" был настолько мощным, что его слышали жители на расстоянии 70 км", — рассказал Иван Федоров.

Он добавил, что взрыв произошел вблизи Радивоновки, в районе Молочного лимана, где российские оккупанты разместили свою тренировочную базу. Здесь тренировали мобилизованных, которых привозили в Запорожскую область.

"По предварительным данным, в воздух взлетели позиции оккупантов вблизи Радивоновки, где они еще год назад обустроили военную базу в лесничестве на берегу Молочного лимана. Скорее всего, этой базы уже нет, поскольку после взрыва жители долгое время слышали детонацию. Ждем подтверждения и надеемся на продолжение", — сказал городской голова.

Напомним, что 12 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Керченского моста. В МИД РФ назвали это "варварской акцией" и пообещали жесткий ответ.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели контрнаступление на как минимум 2 участках фронта, что привело к продвижению на запад в направлении Донецкой области и на восток в направлении Запорожской области.