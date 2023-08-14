Допомога в контрнаступі: Франція підготувала 6 тисяч українських військовослужбовців

Навчання українських бійців проходило на території Польщі та Франції. Зокрема, розповів глава Міноборони Себастьян Лекорню, Франція надала озброєння, яке активно застосовується на передовій.

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Франція виконала план із підготовки українських військовослужбовців на 2023 рік, навчивши шість тисяч у межах військової підтримки України. Як заявив 13 серпня міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв'ю Var Matin, навчання українських бійців ще триває.

За словами глави французького оборонного відомства, підготовка проходила на території Польщі та Франції.

"Ми продовжуємо навчати українських солдатів. Контрнаступ України вимагає нового покоління солдатів, яких необхідно навчати. Уже в серпні ми досягли наміченої на рік мети — навчили 6 тис. українських солдатів, розподіливши їх між Францією та Польщею", — заявив Лекорню.

Також міністр наголосив на тривалій підтримці ЗСУ в різних галузях, зокрема щодо озброєння та боєприпасів. Надане озброєння активно застосовується на передовій, тому можна сказати, що військова допомога Франції нині дає змогу Силам оборони вести контрнаступ.

"Це, безумовно, стосується й артилерії — гармат Caesar. Це стосується й легкої бронетехніки — AMX-10 RC і VAB. Але це стосується й боєприпасів, оскільки під час контрнаступу їх витрачається велика кількість", — зазначив Лекорню.

САУ Caesar Колісний танк AMX-10 RC

ЗРК SAMP/T Бронемашина VAB

Він додав, що, крім 155-мм артилерійських снарядів, Франція надала системи ППО SAMP/T, які дають змогу захищати цивільну інфраструктуру в умовах, коли росіяни відновили удари по українських тилах.

Зазначимо, що, згідно з даними, наведеними у виданні La Tribune, протягом 2022 року Франція надала Україні військової допомоги на 640,5 млн євро. До цього списку увійшли:

60 бронемашин VAB;

24 артилерійські установки;

10 мінометів RT 120;

118 ракет невідомого призначення та дві РСЗВ LRU.

Також безоплатно було передано:

34 кулемети калібру 7,62 мм ;

562 кулемети калібру 12,7 мм;

704 переносні протитанкові ракетні комплекси та пускові установки до них.

Раніше повідомлялося, що Франція надала Україні далекобійні крилаті ракети класу "повітря-земля" SCALP. Із цієї нагоди президент Володимир Зеленський розписався на одній із них, додавши напис "Слава Україні".