Для протидії БПЛА: Білорусь збільшує кількість станцій РЕБ на кордоні з Україною

За інформацією місцевого підпілля, для тренувань та інструктажу до Білорусі прибули фахівці від виробників устаткування і російські військові, які почали облаштовувати кордон системами спостереження типу Муром-П і Муром М, а також станціями РЕБ.

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Концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ), що входить до складу держкорпорації "Ростех", здійснив поставку комплексу радіоелектронної боротьби для Прикордонних військ Білорусі. Ці комплекси враховують системи спостереження, такі як Муром-П і Муром М, а також засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією з джерел усередині країни, до Білорусі прибули фахівці від виробників обладнання, а також військові експерти з Росії для проведення тренувань та інструктажу.підвищення ефективності контролю за територією.

За інформацією місцевого підпілля, для тренувань та інструктажу в Білорусь прибули фахівці від виробників устаткування і російські військові.

Як зазначають у ЦНС, основною метою є навчити білоруських військових протидіяти БПЛА.

Зі свого боку, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що ймовірність наступу найманців ПВК "Вагнер" на Київ із території Білорусі, де вони перебувають після невдалого заколоту свого ватажка Євгена Пригожина, є, проте загроз немає.

За його словами, на сьогодні на території Білорусі перебуває до 6,5 тисяч "вагнерівців", що створює небезпеку для України.

Нагадаємо, що 3 серпня о 08:55 засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прилетів до Білорусі. Його літак приземлився на військовому аеродромі Мачулищі в Мінській області.