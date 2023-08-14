Для противодействия БПЛА: Белорусь увеличивает количество станций РЭБ на границе с Украиной

По информации местного подполья, для тренировок и инструктажа в Беларусь прибыли специалисты от производителей оборудования и российские военные, которые начали обустраивать границу системами наблюдения типа Муром-П и Муром М, а также станциями РЭБ.

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Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЕТ), входящий в состав госкорпорации "Ростех", осуществил поставку комплекса радиоэлектронной борьбы для Пограничных войск Беларуси. Эти комплексы включают в себя системы наблюдения, такие как Муром-П и Муром М, а также средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации из источников внутри страны, в Беларусь прибыли специалисты от производителей оборудования, а также военные эксперты из России для проведения тренировок и инструктажа.повышение эффективности контроля за территорией.

По информации местного подполья, для тренировок и инструктажа в Беларусь прибыли специалисты от производителей оборудования и российские военные.

Как отмечают в ЦНС, основной целью является научить белорусских военных противодействовать БПЛА.

В свою очередь, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью РБК-Украина, что вероятность наступления наемников ЧВК "Вагнер" на Киев с территории Беларуси, где они находятся после неудачного мятежа своего главаря Евгения Пригожина, существует, однако угроз нет.

По его словам, на сегодняшний день на территории Беларуси находится до 6,5 тысяч "вагнеровцев", что создает опасность для Украины.

Напомним, что 3 августа в 08:55 основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прилетел в Беларусь. Его самолет приземлился на военном аэродроме Мачулищи в Минской области.