Перестрілка "кадирівців" і дагестанців: названі втрати ЗС РФ внаслідок "дружнього вогню"

Російські підрозділи влаштували протистояння в Запорізькій області. Для атаки бійці використали гранатомети, ручні гранати та автоматичну стрілецьку зброю, розповіли в ЦНС.

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У тимчасово окупованому селищі Михайлівка в Запорізькій області сталася перестрілка між двома російськими підрозділами. Деталями інциденту 14 серпня поділились у Центрі національного спротиву (ЦНС).

У матеріалі йдеться, що 12 серпня у Михайлівку приїхали російські пропагандисти знімати сюжет про "великий внесок" високопосадовця-"кадирівця" у "розбудову" захоплених територій. Приблизно о 20:00 того ж дня сталася суперечка між так званими "кадирівцями" та дагестанцями з іншого угруповання.

"Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь в повітря зі стрілецької автоматичної зброї. В ході сутички, одному з окупантів було нанесено чисельні колото-різані ушкодження, несумісні з життям", — розповіли в ЦНС.

За даними центру, внаслідок загибелі одного з бійців почалось "відкрите протистояння" між підрозділами. Для завдання ударів російські окупанти застосували підствольні гранатомети ГП-25 "Костьор", ручні наступальні гранати та стрілецьку автоматичну зброю.

"В ході бою, успіх мали дагестанці. З обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів РФ, поранених — понад 40", — проінформували у ЦНС.

У матеріалі зазначено, що командира "кадирівців" вже покарали. За стрілянину військового відправили на передові позиції.

Нагадаємо, 12 серпня про перестрілку російських загарбників повідомляли у соцмережах. Місцеві розповідали, що звуки пострілів лунали вночі приблизно протягом пів години. Також жителі Михайлівки чули стогони поранених та бачили, як з асфальту зранку змивали кров.

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