Під Мелітополем "кадирівці" влаштували перестрілку з осетинами, — соцмережі

З'ясування стосунків між окупантами тривало близько пів години. Далі місцеві чули стогони, а вранці бачили, як на місці перестрілки мили асфальт.

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У Мелітопольському районі у захопленій Михайлівці окупанти влаштували розбірки з перестрілкою. Участь у ній взяли осетини та "кадирівці". Про це повідомляють у телеграм-каналі "Запоріжжя. Інформ", з посиланням на слова місцевих жителів.

Так, російські загарбники з Північної Осетії та з Чечні щось між собою не поділили. З'ясування стосунків закінчилося перестрілкою.

"Вночі у Михайлівці чули стрілянину близько 30 хвилин. Потім стало відомо, що у "кадировців" та осетин були розбірки в центрі міста. Деякі люди чули стогін поранених, а вранці там кров з асфальту змивали. Кажуть, що чимало 200-х відвезли з місця перестрілки ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Мелітополі російські окупанти влаштували гульбище на балконі 9-поверхівки. На місце прибули військова поліція, ФСБвці, співробітники військової комендатури та інших силових відомств. Окупанти з балкона відкрили по них вогонь і кричали, що вони "щури тилові".

Раніше повідомлялося, що на Луганщині російські військові влаштували перестрілку з найманцями ПВК "Вагнер". Вона почалася із з'ясування, хто краще воює, а хто відступає. Внаслідок стрілянини є загиблі з обох сторін.