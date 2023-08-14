Росія виділила 560 млрд рублів на переоснащення китайських дронів для воєнних цілей, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що Кремль уклав велике державне оборонне замовлення для виготовлення БПЛА, однак компанія яка прийняла цю угоду, закуповує безпілотники з Китаю та переоснащує їх.

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Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) оголосила про співпрацю з компанією "Глорі Ейр", у сфері розроблення та виробництва безпілотників, однак підприємство не має свого виробництва та імпортує китайські дрони. Про це повідомляє видання "Коммерсантъ".

У Виданні наголосили, що компанія "Глорі Ейр" — дочірнє підприємство ТОВ "ВР Логістик", яке до квітня 2022 року очолював Олександр Путін, троюрідний брат президента Росії Володимира Путіна.

"Метою спільного підприємства корпорація оголосила розробку і виробництво дронів із вертикальним зльотом і посадкою. На форумі "Архіпелаг" у Новосибірську компанія презентувала нову розробку — дрон-камікадзе, що має можливість атаки на повітряні та наземні цілі з відстані до 600 метрів в автоматичному режимі або за командою пілота", — йдеться у матеріалі.

Угода РФ про "розширення безпілотної авіації"

За даними джерел видання, "Глорі Ейр" прагла взяти участь у держоборонзамовленні під "прапором великого і зрозумілого державі постачальника (ОАК)" напередодні форуму "Армія-2023". Якщо Китай не обмежить експорт критично важливих комплектуючих із вересня, то компанія зможе продовжити "викруткове" збирання дронів.

"Зараз компанія займається переоснащенням і локалізацією імпортованих дронів, але коментувати плани щодо військових безпілотників відмовився. За його словами, компанія приділить основну увагу розвитку безпілотного вантажного доставлення і моніторингу об'єктів інфраструктури, таких як трубопроводи, ЛЕП і автомагістралі", — розповів гендиректор "Глорі Ейр" Дмитро Морозов.

Співпраця ОАК і "Глорі Ейр" вписується в стратегію розвитку безпілотної авіації, затверджену урядом Російської Федерації на основі доручення президента Володимира Путіна.

"Згідно з цією стратегією, до 2030 року на розвиток вітчизняних безпілотних авіаційних систем буде виділено близько 560 млрд рублів. Основний акцент робиться на розробці та виробництві БПЛА, стимулюванні попиту на них і створенні інфраструктури", — розповіли у виданні.

Зазначається, що проєкт передбачає два сценарії розвитку галузі — базовий і прогресивний. Базовий передбачає приріст ринку безпілотної авіації на 14% щорічно з основною активністю в період з 2025 по 2027 роки. Прогресивний сценарій передбачає більш амбітне зростання ринку — на 25% щорічно.

Нагадаємо, що 24 липня видання "Протокол" і YouTube-канал "Разворот" 24 липня оприлюднили спільне розслідування про те, як у коледжі "Алабуга Політех" підлітків залучають до виробництва дронів Shahed.

Пізніше, 11 серпня, російські батьки розповіли, що підлітки, яких залучили до виробництва безпілотних літальних апаратів у коледжі "Алабуга Політех" у Татарстані, працюють по п'ять днів на тиждень.