Атаки на кораблі РФ у Чорному морі: експерти пояснили, чим відповість ЗСУ на погрози Росії

Україна може перекрити рух російським кораблям за допомогою "Нептунів" і "Гарпунів". Але не вистачає іншої зброї: військових катерів, ракет "Таурус" і літаків F-16.

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Після розриву зернової угоди армія РФ завдали низки ракетних ударів по портах України та оголосила усі кораблі, які прямують у бік Ізмаїлу, Одеси або Чорноморська військовими цілями. Після цього сталось дві атаки морськими дронами ЗСУ по російських кораблях у Новоросійську та біля Кримського мосту. Портал "Радіо Свобода" опублікував оцінку експертів щодо того, що змінилось для Росії внаслідок цих атак.

Експерти розглянули ситуацію з кількох боків: які наслідки для України, що змінилось у військовій та цивільній логістиці окупантів, чи будуть якісь зміни в експорті російського зерна.

Дії Росії у Чорному морі: що зробить ЗСУ

Капітан 1 рангу ВМС ЗСУ Олександр Риженко відзначив, що Росія з перших днів війни намагалась відрізати Україну від Чорного моря. Про те, чи вдалось їй це зробити, свідчать дані порталу Marine Traffic. На порталі видно, що північна ділянка акваторії — порожня, тобто ця частина плану російського командування, схоже, реалізувалась.

Трафік у Чорному морі станом на 14 серпня 2023 року - Marine Traffic Фото: marinetraffic.com.

Цю ситуацію Кремль планує використати для шантажу, впевнений експерт — хотіла б зняти частину санкцій. Однак при цьому не врахували відповідь України, яка оголосила зоною небезпеки усі порти Росії на Чорному морі. Міноборони наголосило, що буде уважно вивчати судна, які прямуватись у напрямку цих портів. Якщо буде впевненість, що вантаж військового призначення, то на це відповідним чином "відреагують".

Зі слів Риженка, в України є чим підтвердити свою позицію: зараз є надія на берегові ракетні комплекси "Нептун", протикорабельні ракети "Гарпун" та ударні безпілотники. Також згадав про далекобійні ракети та літаки F-16 — але ця зброя лише в перспективі: "У перспективі, можливо, будуть ракети "Таурус", які можливо застосовувати проти літаків. Якщо брати середню перспективу, то, можливо, будуть літаки F-16 та ракетні катери".

Маріуполь та Бердянськ: що змінилось

Портал поцікався, що змінилось у окупованих портах Азовського моря — в Маріуполі та в Бердянську.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пояснив, що окупанти не ризикують тримати судна у порті, в якому певний час тому "забавовнило". Єдине, що туди привозять — це будівельні матеріали. Про зброю не ідеться — про її появу у порту швидко стане відомо і туди відразу щось "прилетить", Отже, підсумував експерт, логістика у Маріуполі не змінилась: військові вантажі туди як не йшли, так і не йдуть: "Усе по дорогах, роблять там бази перепочинку, перевантаження, переховування, оперативні склади й у такий спосіб підтягують боєкомплект до лінії фронту".

Щодо Бердянська, то чиновник міської ради Віктор Дудукалов запевнив, що порт продовжують використовувати, але в основному — для вивезення. Зокрема, беруть кораблі, зафарбовують номери, вимикають транспондери і навантажують зерном, металобрухтом, сировиною. Також везуть і БК. Але порт — "як на долоні" в місцевих жителів, тому про це стає відразу відомо.

Трафік у Азовському морі станом на 14 серпня 2023 року - Marine Traffic Фото: marinetraffic.com.

Атаки на Кримський міст та порт Новоросійська: які наслідки для експорту РФ

Військовий експерт Петро Лакійчук підсумував, що атаки біля Керченської протоки окупанти дійсно мали вплив на окупантів. Зокрема, це примусило їх переорієнтувати логістику на Азовське море. Хоча для перевезення військової техніки та БК воно все ж не використовується. Рух Кримським мостом обмежений через можливі атаки дронів. Крім того, є реальна загроза для нафтового та зернового трафіку — власники морських суден вже не ризикують надсилати свої кораблі в Чорноморські порти Росії.

Нагадуємо, у Бердянську увечері 14 серпня пролунало близько десяти вибухів. Хоч місцеві колаборанти запевнять про нібито військові навчання, проукраїнські громадяни сумніваються, що це пояснення вірогідне.

Між тим вдень стало відомо про результативний удар по штабу ЗС РФ під Маріуполем. Згідно з даними українського командування, удар завдав ворогу "суттєвих втрат".