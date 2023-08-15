"Кадирівці" та дагестанці влаштували стрілянину на Запоріжжі: понад 20 вбитих

За даними Генштабу, між загарбницькими підрозділами сталася сутичка із застосуванням гранат, гранатометів та стрілецької зброї. Командира "кадирівців" покарали та відправили на передові позиції.

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Російські загарбники втратили 20 окупантів, ще понад 40 – отримали поранення внаслідок перестрілки між собою. Про це повідомили пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Подію зафіксували на території населеного пункту Михайлівка Запорізької області. Відбулася словесна суперечка між дагестанцями та "кадирівцями". Обидві сторони застосували стрілецьку зброю.

Під час сутички одному з окупантів завдали смертельних поранень. Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранат, гранатометів та стрілецької зброї. Успіх у цьому протистоянні отримали дагестанці. Понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції.

У Центрі національного спротиву з посиланням на підпілля повідомили, що у суботу, 12 серпня, російські пропагандисти прибули для зйомки сюжету про "великий внесок" високопосадовця з-поміж кадирівців у розбудову окупованих територій". Словесна перепалка відбулася в районі Центрального парку приблизно о 20:00. Згодом "кадирівці" та дагестанці взяли участь у сутичці. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь у повітря зі стрілецької автоматичної зброї.

Генштаб також повідомив, що українська авіація завдала удару по пункту управління. Ще 7 ударів було по районам зосередження особового складу російських окупантів. Внаслідок успішних дій захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія уразили 2 райони зосередження особового складу, військової техніки та озброєння, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 1 станцію РЕБ противника.

Нагадаємо, 12 серпня у соцмережах під Мелітополем "кадирівці" влаштували перестрілку з осетинами. З'ясування стосунків між окупантами тривало майже пів години. Згодом місцеві розповіли, що внаслідок інциденту були загиблі окупанти.