Витрачають усі накопичення: українські чоловіки відчайдушно намагаються уникнути мобілізації, — ЗМІ

На самому початку війни на передову вирушили найбільш "національно-патріотично налаштовані солдати". Але багато хто з них дістав серйозні поранення, через що інші чоловіки вже не так поспішають вирушати на фронт.

Related video

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну безліч чоловіків вирішили покинути свою батьківщину, щоб уникнути призову на військову службу. Деякі з них змушені були витратити всі свої накопичення, щоб не бути відправленими на фронт. Про це пише британська газета The Guardian.

"Я знав, що не зможу сидіти в окопі, тому взяв свої заощадження і зв'язався з "ремонтником". Усі знають, де їх знайти. Я заплатив готівкою, мене відправили в лікарню робити МРТ хребта. У лікарні мені видали медичний висновок, у якому стверджували, що у мене серйозний дефект хребта, і за його допомогою я міг отримати документи, які дають змогу мені покинути країну. У мене було відчуття, що на кожному етапі шляху люди знали, що відбувається, і отримували свою частку", — розповів британській газеті чоловік, який зумів вибратися з України за допомогою хабара за 5 тисяч доларів.

Також варто зазначити, що згідно з інформацією з британської газети, на самому початку конфлікту на передову вирушили найбільш "національно-патріотично налаштовані солдати". Але відтоді, як вказує The Guardian, багато хто з них зазнав важких втрат унаслідок бойових дій в Україні, опинившись або вбитими, або такими, що дістали серйозні поранення. У зв'язку з цим інші чоловіки в країні, за даними газети, не так поспішають вирушати на фронт.

За інформацією кореспондента Guardian, Одеса є найпопулярнішим містом, у якому чоловіки намагаються уникнути мобілізації на фронт. Видання зазначає, що в Telegram-каналах міста створено чати, в яких публікується інформація про "бригади офіцерів", що гуляють вулицями з бажанням вручити повістку.

"Інші люди просто залишаються вдома. Власник фабрики на сході України сказав, що загроза бути схопленим офіцерами строкової служби під час ранкової поїздки на роботу означала, що деякі робітники були занадто налякані, щоб іти на роботу", — передає кореспондент The Guardian.

Нагадаємо, нардеп Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт про мобілізацію тільки мотивованих українців. Тих, хто не готовий воювати, депутат запропонував залучити до роботи на економіку країни.

Тим часом Кремль, за даними ЗМІ, через страх обурення росіян відклав мобілізацію населення до зими.