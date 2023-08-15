"Застрибнули до нас в бліндаж, і була рукопашна", — десантники ЗСУ про бій на "нулі" (відео)

Позиції окупантів розташовані за 800 метрів від позицій українських захисників, а ворог постійно намагається контратакувати.

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Десантники 79-ї бригади ДШВ ЗСУ з Миколаєва вже понад рік тримають позиції на одному з напрямків. Вони регулярно відбивають атаки ворога і не дають йому просунутися на цій ділянці фронту. Про те, як захищають позиції на "нулі" розповіли на YouTube-каналі бригади.

Бійці говорять, що за рік їхнього перебування тут, вони не можуть підрахувати, скільки було ворожих контратак. Лише за останній місяць ворог 5 разів пробував їх звідси вибити.

"По нам працює все — міномет, ствол, танчики. Справа з флангу метрів за 600 вони стоять, з іншого боку — в 2 км. Вони то віддаляються, то підтягуються. Вони тут зимували, але ми їм спокою не давали. Нащі "дронщики" тут їм добре давали, та й ми смачно "годували" цинком і слава Богу, ми їх відігнали", — розповідає один із бійців.

Десантники згадують, що їх штурмували "кадирівці" і російські спецпризначенці, а у канавах неподалік і досі залишаються лежати їхні тіла. .

"В цьому році ми їх вибили тут — у 800 метрах від нашої посадки. Зараз вони там змістилися у лісі. Нічого, ми їх ще виб'ємо. Ми бачили "Ахмат", бачили "мобіків", спецпризначенці були — тут такі навчені підрозділи були. До нас колись зайшли к*цапи і застрибнули в бліндаж, там уже був такий контакт, що була рукопашна. У нас підтримка є — міномети, гранатомети, "Гради", — розповідають бійці.

Вони говорять, що мотивація нищити ворога в них не зникла, а переводитися на якісь інші підрозділи вони не хочуть, бо звикли до побратимів і цінують їх.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали ракетного удару по позиціях ЗС РФ під Маріуполем. Поранено понад сотню окупантів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти щосили чіпляються за Урожайне на Запоріжжі, а ЗСУ просунулися під Бахмутом на Донеччині.