"Очищений перед Богом": росіянина, який розчленував молоду матір, помилували після "СВО", — росЗМІ

За даними російських журналістів, мати вбивці вважає, що він може почати життя "з чистого аркуша".

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Два роки тому в Архангельській області було жорстоко вбито молоду матір — її тіло розчленували, а фрагменти сховали в різних місцях. Тепер її вбивця, після близько трьох місяців, проведених на війні в Україні, вийшов на свободу завдяки помилуванню. Про це 15 серпня пише російське видання 24.ru.

33-річна Ольга Шляміна описується як "амбітна й успішна жінка". Вона навіть встигла стати фіналісткою всеросійського конкурсу краси. У неї залишився син шкільного віку від попереднього шлюбу, і на більшості своїх фотографій у соціальних мережах вона позує поруч із ним. Вона працювала адміністратором у магазині "П'ятірочка".

Ольга Шляміна зі своїм сином Фото: vk.com

У березні 2021 року її тіло було виявлено без голови в лісі під Новодвинськом. У вбивстві частково зізнався її 40-річний хлопець В'ячеслав Самойлов. Утім, він визнав лише часткову провину в тому випадку, але підтвердив використання ножівки для позбавлення від тіла, розділяючи його на частини і приховуючи їх у різних місцях.

У 2022 році Самойлову було призначено вирок у вигляді 9 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму. Однак у в'язниці він просидів недовго. За словами його матері, Самойлов провів три місяці на війні, потім повернувся додому з пораненням і був помилуваний. Його молодший брат також пішов на фронт.

Мати Самойлова пишається своїми синами. Вона вважає, що її старший син "очищений перед Богом".

"Він звільнений, у нього помилування. Життя з білого аркуша!" — заявила мати російського окупанта Ольга Самойлова.

Нагадаємо, 22 липня повідомлялося, що російського військового, який убив свою дружину, суд не засудив до ув'язнення, порахувавши участь цієї людини у військових діях на території України як пом'якшувальну обставину.