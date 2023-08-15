"У Ялті голосно": у Маріупольському районі прогриміли вибухи, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, російська ППО намагалася щось збити в небі над окупованою територією.

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В окупованому селищі Ялта Маріупольського району Донецької області прогриміла серія вибухів. Про це в понеділок, 15 серпня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Ялта (Маріупольський район). Як справи? Салютуєш?" — написав чиновник.

У Telegram-каналі маріупольського опору також повідомили про сильні вибухи.

"Ялта голосно. Деталі уточнюємо", — ідеться в повідомленні.

Пізніше радник мера Маріуполя повідомив про роботу російської протиповітряної оборони в Ялті.

"Ого. Лупить ППО і щось таке важке з Ялти, що все село як землетрус. Рівень тривожності на максималках", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що ЗСУ завдали масованого удару по позиціях РФ під Маріуполем і ліквідували полковника ЗС РФ Віктора Ковальова.

Нагадаємо, 28 липня повідомлялося про удар по будівлі т.зв. "МВС "ДНР" в окупованому Донецьку. Будівля зазнала сильних пошкоджень — розбито вікна, обвалилася частина оздоблення, а площа перед управлінням всипана осколками.