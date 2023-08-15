"В Ялте громко": в Мариупольском районе прогремели взрывы, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, российская ПВО пыталась что-то сбить в небе над оккупированной территорией.

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В оккупированном поселке Ялта Мариупольского района Донецкой области прогремела серия взрывов. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Ялта (Мариупольский район). Как дела? Салютуешь?" — написал чиновник.

В Telegram-канале мариупольского сопротивления также сообщили о сильных взрывах.

"Ялта громко. Детали уточняем", — говорится в сообщении.

Позже советник мэра Мариуполя сообщил о работе российской противовоздушной обороны в Ялте.

"Ого. Лупит ПВО и что-то такое тяжелое из Ялты, что все село как землетрясение. Уровень тревожности на максималках", — написал Андрющенко.

Напомним, 15 августа стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар по позициям РФ под Мариуполем и ликвидировали полковника ВС РФ Виктора Ковалева.

Напомним, 28 июля сообщалось об ударе по зданию т.н. "МВД "ДНР" в оккупированном Донецке. Здание получило сильные повреждения — разбиты окна, обвалилась часть отделки, а площадь перед управлением усыпана осколками.