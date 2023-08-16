Паритет у повітрі: ПКС РФ не вдалося досягти переваги попри величезну перевагу в авіації, — NYT

На початок повномасштабного вторгнення в Україну повітряні сили РФ налічували 772 бойові літаки, проти 69 ВПС України. Крім того, російські винищувачі були в технічному плані більш досконалі.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ні українська, ні російська сторони не змогли домогтися переваги в повітрі. Водночас повітряні сили РФ володіли десятикратною перевагою над ВПС України в кількості бойових літаків — 772 одиниць проти 69, які до того ж були технологічно досконалішими. Про ситуацію в небі над Україною в контексті контрнаступу ЗСУ розповів австрійський полковник Маркус Райснер в інтерв'ю The New York Times.

За словами офіцера, Україна зможе краще захистити свої наземні війська від таких атак, якщо матиме у своєму розпорядженні більше бойової авіації. Тому коли деякі американські офіційні особи заявляють про те, що бойові літаки — "це не те, що потрібно українським силам", — це, скоріше, політика, ніж військова логіка.

"Військова логіка підказує, що для успішного проведення наземних операцій необхідно мати перевагу в повітрі. Деякі американські генерали кажуть: "Ну, це не те, що потрібно українцям у цей момент". Я думаю, що це політична заява, а не військово-логічна", — підкреслив Райснер.

На сьогоднішній день після 18 місяців обидві сторони робили ставку на артилерію, безпілотники і ракети дальнього радіусу дії. Така стратегія обрана протиборчими сторонами тому, що Україна має потужні системи ППО Patriot, а Росія зі свого боку має на озброєнні комплекси С-400. Ці засоби значною мірою стримують нанесення авіаударів пілотованими бойовими літаками поблизу або за лінією фронту.

Таким чином, незважаючи на перевагу в Глобальному індексі вогневої потужності РФ, як називають рейтинг неядерних бойових можливостей різних армій світу, Росія так і не змогла домогтися істотної переваги в небі. Хоча з іншого боку, за даними Міноборони Великої Британії, нестача авіації у ЗСУ дала можливість російським ударним вертольотом завдавати шкоди українській техніці під час наступальних дій цього літа.

Нагадаємо, генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав в інтерв'ю The New York Times сказав, що Україна здатна досягти успіху в контрнаступі навіть без значної підтримки в авіації. За його словами, бійцям ЗСУ доведеться воювати поки що без F-16, але без літаків, ймовірно, це буде робити набагато складніше.