"Доведеться робити без F-16": ЗСУ можуть перемогти у війні й без винищувачів, — NYT

Коли пілоти закінчать підготовку на цих літаках, можливо, буде надто пізно, щоб надати допомогу та забезпечити захист для наземних військ на етапі поточних бойових дій. Україна здатна досягти успіху в контрнаступі навіть без значної підтримки в авіації.

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Думка висококваліфікованих фахівців із України, США та країн Європи, зокрема дослідників із західних аналітичних кіл, полягає в тому, що досягнення успішного контрнаступу України, ймовірно, потребуватиме активного залучення повітряних сил, включно з F-16 та іншими бойовими літаками. Про це повідомляє The New York Times (NYT).

За даними видання, адміністрація Байдена затягнула процес схвалення направлення винищувачів F-16 в Україну для країн НАТО на більш ніж рік. Унаслідок цієї затримки, коли пілоти закінчать підготовку на цих літаках, можливо, буде занадто пізно, щоб надати допомогу та забезпечити захист для наземних військ на етапі поточних бойових дій.

Однак нинішні та колишні офіційні представники з України, США та країн Європи, а також аналітики у сфері оборони із західних джерел, висловили думку в інтерв'ю для New York Times про те, що Україна здатна досягти успіху в контрнаступі навіть без значної підтримки в авіації.

Водночас у повідомленні наголошується: "Але без літаків, імовірно, буде набагато складніше".

"Це доведеться робити без F-16, — сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці та колишній командувач НАТО, — але я вірю, що вони зможуть".

До того ж він додав, що "якщо ви очікуєте, що Україна воюватиме так, як ми воюємо, то в них мають бути інструменти, як у нас, а ми їм ці інструменти не дали".

Водночас представники зі Сполучених Штатів зазначили, що Україна змогла вибрати всього лише вісім бойових пілотів, що становить менш ніж одну ескадрилью, і які володіють англійською мовою на досить високому рівні, щоб почати навчання, тривалість якого становитиме щонайменше рік. Також цього місяця ще близько 20 осіб вирушать до Великої Британії для вивчення мови.

За словами військового аерокосмічного експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, відправка в бій лише кількох F-16 не матиме великого значення на війні.

"Їх має бути достатньо, вони мають відповідати поставленим завданням", — сказав він.

Нагадаємо, 9 серпня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що Київ може отримати винищувачі F-16 у першому кварталі 2024 року.

Раніше, 23 липня, видання WSJ писало про те, що контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут без підтримки авіації, яку Україна так і не отримала.