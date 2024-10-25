Удари по системах ППО: як застосовуватиме авіація ЗСУ бомби JSOW, — експерт

Даний вид озброєння має три модифікації: касетна авіабомба AGM-154A, боєприпас із проникаючою бойовою частиною AGM-154C і експериментальна версія з турбореактивним двигуном JSOW-ER.

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У межах нового пакета військової допомоги, оголошеного у вересні, США вперше передадуть Україні керовані авіабомби JSOW (Joint Standoff Weapon). Ця високоточна система озброєння здатна істотно посилити можливості Збройних сил України в боротьбі з противником на великих відстанях. Про технічні особливості цього виду озброєння та характер їх застосування в Україні розповів професор Національної академії сухопутних військ Андрій Харук.

Історія створення JSOW

Систему JSOW почали розробляти 1986 року з ініціативи ВМС США. Важливою вимогою до нового озброєння було створення високоточної бомби з принципом "вистрілив і забув", тобто такої, що не потребує управління після запуску. В основі системи наведення використані інерційно-супутникові технології (INS/GPS), що дає змогу JSOW ефективно вражати цілі без необхідності підсвічування або зовнішнього управління.

У розробці цієї зброї брала участь компанія Texas Instruments (нині Raytheon). Першу версію авіабомби AGM-154A було протестовано 1994 року, а вже 1997 року її прийняли на озброєння авіації ВМС США. Відтоді JSOW використовується як у ВПС, так і ВМС, а також Корпусом морської піхоти США.

Технічні характеристики та модифікації

JSOW представлена в калібрі 1000 фунтів (454 кг), проте фактична маса боєприпасу варіюється залежно від модифікації: від 483 кг (AGM-154A) до 497 кг (AGM-154C). Боєприпас оснащений розкладним крилом, що дає змогу досягати дальності польоту до 130 км під час скидання з великої висоти.

Авіабомба JSOW Фото: Скрін відео

Існує кілька модифікацій JSOW:

AGM-154A — касетна бомба, озброєна 145 суббоєприпасами комбінованої дії (кумулятивно-осколково-запалювальні) масою по 1,54 кг кожен;

AGM-154C — з моноблочною проникаючою бойовою частиною, призначеною для ураження укріплених цілей;

JSOW-ER — експериментальна версія з турбореактивним двигуном, що забезпечує дальність польоту до 560 км. Однак ця версія не була запущена в серійне виробництво.

Потенційне застосування JSOW в Україні

Андрій Харук зазначив, що носіями JSOW для України стануть літаки F-16, які вже перебувають на озброєнні в Повітряних силах ЗСУ. Основними цілями для бомб AGM-154A стануть слабозахищені об'єкти противника, включно з позиціями ППО, складами з боєприпасами, паливом і парками бойової техніки.

Модифікація AGM-154C, з проникаючою бойовою частиною, буде використовуватися для ураження командних пунктів, мостів та іншої важливої інфраструктури.

Щодо кількості очікуваних авіабомб, то, за словами експерта, США припинили закупівлі JSOW для ВПС у 2005 році, а для ВМС — у 2015 році. Загальна кількість вироблених бомб становить 2517 одиниць, з яких близько 400 вже використовувалися в бойових діях. Таким чином, для початку Україна може розраховувати на кілька десятків таких бомб, а в перспективі — можливо кілька сотень.

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Раніше повідомлялося, що Україна може отримати від США близько 2 тисяч крилатих авіаційних бомб AGM-154 JSOW. При цьому є можливість перетворити цей боєприпас на крилату ракету з дальністю до 500 км.