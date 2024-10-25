Удары по системам ПВО: как будет применять авиация ВСУ бомбы JSOW, — эксперт

Данный вид вооружения имеет три модификации: кассетная авиабомба AGM-154A, боеприпас с проникающей боевой частью AGM-154C и экспериментальная версия с турбореактивным двигателем JSOW-ER.

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В рамках нового пакета военной помощи, объявленного в сентябре, США впервые передадут Украине управляемые авиабомбы JSOW (Joint Standoff Weapon). Эта высокоточная система вооружения способна существенно усилить возможности Вооруженных сил Украины в борьбе с противником на больших расстояниях. О технических особенностях данного вида вооружения и характере их применения в Украине рассказал профессор Национальной академии сухопутных войск Андрей Харук.

История создания JSOW

Система JSOW начала разрабатываться в 1986 году по инициативе ВМС США. Важным требованием к новому вооружению было создание высокоточной бомбы с принципом "выстрелил и забыл", то есть не требующей управления после запуска. В основе системы наведения использованы инерциально-спутниковые технологии (INS/GPS), что позволяет JSOW эффективно поражать цели без необходимости подсветки или внешнего управления.

В разработке этого оружия принимала участие компания Texas Instruments (ныне Raytheon). Первая версия авиабомбы AGM-154A была протестирована в 1994 году, а уже в 1997 году ее приняли на вооружение авиации ВМС США. С тех пор JSOW используется как в ВВС, так и ВМС, а также Корпусом морской пехоты США.

Технические характеристики и модификации

JSOW представлена в калибре 1000 фунтов (454 кг), однако фактическая масса боеприпаса варьируется в зависимости от модификации: от 483 кг (AGM-154A) до 497 кг (AGM-154C). Боеприпас оснащен раскладным крылом, что позволяет достигать дальности полета до 130 км при сбросе с большой высоты.

Авиабомба JSOW Фото: Скрин видео

Существует несколько модификаций JSOW:

AGM-154A — кассетная бомба, вооруженная 145 суббоеприпасами комбинированного действия (кумулятивно-осколочно-зажигательные) массой по 1,54 кг каждый;

AGM-154C — с моноблочной проникающей боевой частью, предназначенной для поражения укрепленных целей;

JSOW-ER — экспериментальная версия с турбореактивным двигателем, обеспечивающая дальность полета до 560 км. Однако данная версия не была запущена в серийное производство.

Потенциальное применение JSOW в Украине

Андрей Харук отметил, что носителями JSOW для Украины станут самолеты F-16, которые уже находятся на вооружении в Воздушных силах ВСУ. Основными целями для бомб AGM-154A станут слабозащищенные объекты противника, включая позиции ПВО, склады с боеприпасами, топливом и парки боевой техники.

Модификация AGM-154C, с проникающей боевой частью, будет использоваться для поражения командных пунктов, мостов и другой важной инфраструктуры.

Что касается количества ожидаемых авиабомб, то по словам эксперта, США прекратили закупки JSOW для ВВС в 2005 году, а для ВМС — в 2015 году. Общее количество произведенных бомб составляет 2517 единиц, из которых около 400 уже использовались в боевых действиях. Таким образом, для начала Украина может рассчитывать на несколько десятков таких бомб, а в перспективе — возможно несколько сотен.

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