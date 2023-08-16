"Мінус балалайка": прикордонники показали кадри збиття дрона-камікадзе на Одещині (відео)

Російський дрон-камікадзе вдалось знищити вночі, коли військовослужбовці Сил оборони могли прицілюватись або "на слух", або, якщо пощастить, по світлу прожектора.

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Бійці ДПСУ опублікували відео роботи ППО на Одещині під час атаки російських дронів-камікадзе, яка сталась в ніч з 15 на 16 серпня 2023 року. При цьому прикордонники показали, які засоби використовують для знешкодження повітряної загрози. Про це розповіли у Telegram-каналі прикордонної служби.

Відео записане пізньої ночі, тому про те, що відбувається, стає зрозуміло завдяки коментарям бійців. Спершу чути постріли зі стрілецької зброї та зеніток — видно, як яскраві білі смуги прорізають нічне небо. Також помітно, що під час "полювання" використовують потужні прожектори, які допомагають знайти ціль.

Бійці певний час стріляють у напрямку дрона, доки один з військових не помітив яскраву кулю, яка летіла вниз. Після цього пролунали гучні вигуки — то російський дрон-камікадзе, підбитий силами ППО, падав у воду.

У дописі ДПСУ вказано, що дрон збили на Одещині: "однією вбивчою "балалайкою" стало менше".

Обстріл Одещини: подробиці

Зазначимо, в ніч з 15 на 16 серпня армія РФ обстріляла Україну 16 дронами-камікадзе. Противник атакував південні регіони — Миколаївщину та Одещину. Силам ППО вдалось знищити 13 дронів. Одне з влучань сталось у порту на Дунаї — у мережі опублікували кадри руйнувань, на яких видно розбиті ангари та розсипане зерно.

Нагадуємо, напередодні відбулась одна з найпотужніших повітряних атак ЗС РФ на Львівщину: по області намагались влучити сімома крилатими ракетами. ППО знешкодило одну ракету, інші завдали серйозних руйнувань: пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садочок, приміщення коледжу, виробниче підприємство.

Патрульна поліція Львівської області показала кадри, зняті у перші хвилини після російського удару. На відео — миті порятунку жителів багатоповерхівки, де спалахнула пожежа.

Ракети летіли у напрямку й інших регіонів — загрожували Хмельниччині, Волині, Дніпру. У Луцьку ворог вдарив по промисловому підприємству — загинуло двоє працівників.