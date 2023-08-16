"Воювати підуть усі": у Раді розповіли, коли в Україні можуть оголосити загальну мобілізацію
За словами заступника голови оборонного комітету Єгора Чернєва, зараз усі механізми мобілізації відбуваються згідно із законодавством. Але, якщо буде необхідно, то воювати підуть усі, оскільки обов'язок кожного чоловіка — захищати свою країну.
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв'ю "Новини.LIVE" пояснив, у якій ситуації Україна може оголосити загальну мобілізацію, коли служити підуть усі чоловіки.
За словами Чернєва, зараз усі механізми мобілізації відбуваються згідно із законодавством. Вносити будь-які зміни до закону про мобілізацію не передбачається. Система працюватиме так, як працювала до цього.
"З нашого боку ми робимо те, щоб вона реально працювала, а не корумпувала воєнкомів через ухилення від мобілізації. Наше завдання зробити так, щоб правила й умови були для всіх, і ми працюємо над цим", — зазначив нардеп.
На запитання журналістки чи можливо, що доведеться воювати всім військовозобов'язаним чоловікам, він відповів, що все залежатиме від того, скільки триватиме ця війна і скільки ресурсів задіє РФ для її продовження.
"Це залежить від того, скільки ця війна буде йти і скільки ресурсів буде задіяно з боку РФ", — сказав Єгор Чернєв.
За його словами, четверта черга мобілізації передбачає, що на війну йдуть усі чоловіки, а наразі в Україні триває друга черга мобілізації.
Народний депутат наголосив, що якщо Україна стоятиме перед реальною загрозою втратити державність, то підуть усі, бо обов'язок кожного чоловіка — захищати свою країну.
"Однак на сьогоднішній день ми про цей варіант не говоримо. У нас є ресурс стримувати росіян на сході та півдні України", — заявив політик.
Нагадаємо, 16 серпня Фокус писав, кому восени першим вручать повістку в ТЦК. Затримувати чоловіків силою, привозити в ТЦК або проводити обшук, щоб отримати документи — незаконно.
Раніше, 14 серпня, повідомлялося про те, що є кілька категорій громадян, які не підлягають мобілізаційним заходам: серед них — громадяни, залучені на державну службу або на важливі виробництва.