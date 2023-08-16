"Не завдяки, а всупереч": наречена "Да Вінчі" назвала проблеми фронтової медицини (відео)

За словами Аліни Михайлової, через складну місцевість і постійні обстріли евакуації затягуються на 8 годин. Це одна з причин частих ампутацій у ЗСУ.

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Керівниця медичної служби "УЛЬФ" підрозділу "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова вважає, що ситуація з медициною на фронті плачевна. Про це вона розповіла в коментарі виданню "Слідство Інфо" 16 серпня.

За її словами, дні на полі бою проходять дуже активно. Іноді доводиться прокидатися о 4-й ранку, якщо є виклики на допомогу пораненим бійцям. Нещодавно за одну добу потрібно було допомогти 30 пораненим військовим.

"У мене стоїть екіпаж, який чергує безпосередньо біля позицій, і я виїжджаю, власне, коли в нас великий потік, тобто, коли понад п'ять поранених привозять на одній машині", — каже Аліна Михайлова.

Евакуація поранених відбувається на броньованій техніці, але це все одно дуже небезпечно через безпосередню близькість фронту. Очільниця медичної служби "УЛЬФ" поділилася, що нещодавно прямим влучанням росіяни спалили один автомобіль, який мав перевозити поранених. На щастя, тоді обійшлося без інцидентів.

Саме логістика один із найпроблемніших пунктів, коли заходить мова про прифронтову медицину, адже українські військові наразі ведуть активні бої і їм необхідна допомога. Також заважає ландшафт.

"У нас навіть був день, коли евакуація поранених тривала 8 годин. Не було можливості провести евакуацію. Поранені не могли самостійно пересуватися, щоб висунутися на точку, де на них чекала броня", — продовжила Аліна Михайлова.

У зв'язку з цим збільшується кількість ампутацій в українських військових.

Тривалість евакуаційних місій можна було б скоротити до 2-3 годин, проте впоратися за так звану "золоту годину", яка часом може врятувати життя людині, в нинішніх реаліях фактично неможливо.

Для прискорення потрібно більше бронетехніки та запчастин до транспорту.

"Нам зараз доводиться займатися "телемедициною". Коли я розумію, що евакуація неможлива протягом кількох годин, я починаю виходити на зв'язок із бійцями, які перебувають із пораненим, і питати (про їхній стан, — ред.). У нас усе погано у фронтовій медицині. Вона тримається "всупереч", а не "завдяки". І це теж наша реальність, з якою ми намагаємося боротися. Але, крім цього, у нас ще головний ворог — росіяни", — підсумувала Аліна Михайлова.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що лікарі розповіли, як доводиться лікувати поранених солдатів ЗСУ. Військовий хірург Дмитро Мялковський у коментарі журналістам заявив, що окупанти залишили міни практично всюди. У результаті війна залишає дуже багато людей з інвалідністю.