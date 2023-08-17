"Можуть в будь-який час": в ЗСУ пояснили, чи атакують росіяни Україну на День Незалежності

Сили оборони мають наявне озброєння, особовий склад та сформовані підрозділи для відбиття ворожих атак. Командування закликає громадян зберігати спокій.

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Збройні Сили Російської Федерації можуть атакувати Україну не лише на День Незалежності 24 серпня, але й в будь-який інший день. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Я не хотів би робити жодних прогнозів (щодо ворожих атак на День Незалежності, — ред.). У нас щодня йде війна, гаряча війна, і ми розуміємо, що ворог може зробити це (обстріляти міста України, — ред.) в будь-який день, у будь-який час. Тому головне зберігати спокій", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що День Незалежності — це наше свято, адже Україна здобуває незалежність щодня та щогодини.

"Сьогодні у нас кожен день — це День незалежності. Українцям потрібно зберігати спокій, берегти себе і своїх рідних, а ми, військові, робитимемо свою справу", — сказав Юрій Ігнат.

Щодо підготовки до можливих атак до 24 серпня Ігнат заявив, що Сили оборони не можуть готуватися більше, ніж на те є можливостей. Зокрема, є наявне озброєння, особовий склад, сформовані підрозділи. Військові посилюються тим озброєнням, яке додатково надходить від західних партнерів. Крім цього, для посилення на сьогоднішній день можна створювати додаткові мобільні вогневі групи не лише у Повітряних силах, але й в усіх Силах оборони для того, щоб на передньому краї знищувати ворожі дрони, поставки яких не припиняються.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що ворог може вдатися до масованого обстрілу на декілька днів раніше чи пізніше від Дня Незалежності. Також він вважає, що обстріли можуть тривати декілька днів або матимуть декілька хвиль.

Того ж дня у Повітряних силах зазначили, що не можуть точно сказати, чи планує Російська Федерація здійснити масштабну атаку 24 серпня. Проте в День Незалежності сили оборони посилять спостереження за повітряною обстановкою.