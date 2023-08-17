"Могут в любое время": в ВСУ объяснили, атакуют ли россияне Украину на День Независимости

Силы обороны имеют имеющееся вооружение, личный состав и сформированные подразделения для отражения вражеских атак. Командование призывает граждан сохранять спокойствие.

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Вооруженные Силы Российской Федерации могут атаковать Украину не только на День Независимости 24 августа, но и в любой другой день. Об этом сообщил представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона.

"Я не хотел бы делать никаких прогнозов (относительно вражеских атак на День Независимости, — ред.). У нас ежедневно идет война, горячая война, и мы понимаем, что враг может сделать это (обстрелять города Украины, — ред.) в любой день, в любое время. Поэтому главное сохранять спокойствие", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что День Независимости — это наш праздник, ведь Украина приобретает независимость ежедневно и ежечасно.

"Сегодня у нас каждый день — это День независимости. Украинцам нужно сохранять спокойствие, беречь себя и своих родных, а мы, военные, будем делать свое дело", — сказал Юрий Игнат.

Относительно подготовки к возможным атакам до 24 августа Игнат заявил, что Силы обороны не могут готовиться больше, чем на то есть возможностей. В частности, есть имеющееся вооружение, личный состав, сформированные подразделения. Военные усиливаются тем вооружением, которое дополнительно поступает от западных партнеров. Кроме этого, для усиления на сегодняшний день можно создавать дополнительные мобильные огневые группы не только в Воздушных силах, но и во всех Силах обороны для того, чтобы на переднем крае уничтожать вражеские дроны, поставки которых не прекращаются.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что враг может прибегнуть к массированному обстрелу на несколько дней раньше или позже Дня Независимости. Также он считает, что обстрелы могут длиться несколько дней или будут иметь несколько волн.

В тот же день в Воздушных силах отметили, что не могут точно сказать, планирует ли Российская Федерация осуществить масштабную атаку 24 августа. Однако в День Независимости силы обороны усилят наблюдение за воздушной обстановкой.