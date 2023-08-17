Полюють за Storm Shadow: ЗС РФ посилили удари по авіабазах і центрах підготовки пілотів, — FT

За даними журналістів, Україна поспіхом передислоковує льотчиків і авіацію, яка постійно курсує між десятками авіабаз і комерційними аеропортами.

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Метою останніх російських ракетних ударів по Україні були авіабази, злітно-посадкові смуги, центр підготовки пілотів і винищувачі, які здійснюють пуски крилатих ракет Storm Shadow і SCALP. Про це пише газета Financial Times із посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

"Цього тижня Москва запустила десятки ракет далеко на західні регіони України, націлившись на авіабази, злітно-посадочні смуги і центр підготовки пілотів, що знаходяться на відстані до 1000 км від лінії фронту. Українські офіційні особи заявили, що тільки у вівторок було випущено 28 крилатих ракет, 16 з яких було перехоплено", — йдеться в джерелі.

Тому Збройні сили України на тлі ударів по об'єктах розташування українських ВПС поспіхом передислоковують критично важливе озброєння та кваліфікований персонал.

"Щоб уникнути ударів, Україна зараз спішно переносить з місця на місце критичне озброєння і кваліфікований персонал", — ідеться в публікації.

Українські пілоти, зазначає FT, постійно курсують між десятками місцевих авіабаз і комерційних аеропортів.

Нагадаємо, що 15 серпня бійці України збили в повітрі над низкою обласних центрів 16 російських крилатих ракет. Загалом під час атаки з боку Російської Федерації було випущено 28 повітряних цілей. Піддалися атаці міста Запоріжжя, Луцьк, Львів, Дніпро, а також Черкаська область.