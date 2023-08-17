Охотятся за Storm Shadow: ВС РФ усилили удары по авиабазам и центрам подготовки пилотов, — FT

По данным журналистов, Украина спешно передислоцирует летчиков и авиацию, которая постоянно курсирует между десятками авиабаз и коммерческими аэропортами.

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Целью последних российских ракетных ударов по Украине были авиабазы, взлетно-посадочные полосы, центр подготовки пилотов и истребители, которые осуществляют пуски крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"На этой неделе Москва запустила десятки ракет далеко на западные регионы Украины, нацелившись на авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центр подготовки пилотов, которые находятся на расстоянии до 1000 км от линии фронта. Украинские официальные лица заявили, что только во вторник было выпущено 28 крылатых ракет, 16 из которых были перехвачены", — говорится в источнике.

Поэтому Вооруженные силы Украины на фоне ударов по объектам расположения украинских ВВС, спешно передислоцируют критически важное вооружение и квалифицированный персонал.

"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", — говорится в публикации.

Украинские пилоты, отмечает FT, постоянно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов.

Напомним, что 15 августа бойцы Украины сбили в воздухе над рядом областных центров 16 российских крылатых ракет. Всего в ходе атаки со стороны Российской Федерации было выпущено 28 воздушных целей. Подверглись атаке города Запорожье, Луцк, Львов, Днепр, а также Черкасская область.