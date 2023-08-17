Нове просування ЗСУ дає змогу постійно тиснути на ЗС РФ там, де немає мін, — ISW

За даними аналітиків, ЗСУ, ймовірно, вдалося домогтися ширшого просування в навколишніх районах Роботиного, з огляду на постійну активність у лісистій місцевості.

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У районі Роботиного Запорізької області українська військова техніка тепер уже може вільно переміщатися через те, що сили оборони проводять розчищення мінних полів. Просування ЗСУ дозволило тримати російське угруповання під постійним тиском у тих районах, де немає мін. Про це повідомляють у зведенні ISW за 16 серпня.

Українські сили продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 16 серпня і просунулися на схід від села Роботине. Геолоковані кадри, опубліковані 16 серпня, вказують на те, що Сили оборони просунулися в напрямку північного сходу від Роботиного, що за 10 км від Оріхова.

ЗСУ, ймовірно, вдалося домогтися ширшого просування в навколишніх районах, з огляду на постійну активність у лісистій місцевості поруч із Роботиним.

Генштаб ЗСУ, зі свого боку, повідомив про продовження операцій у Мелітопольському напрямку.

Російські джерела також відзначали наступ ЗСУ невеликими піхотними групами в районі Роботиного і в напрямку Вербового.

Нагадаємо, що у Forbes високо оцінили бойові досягнення ЗСУ, а критику контрнаступу назвали невиправданою.

Також повідомлялося, що ЗС РФ відправляють додаткові сили до Бахмута. Окупанти активно залучають десантні підрозділи та кадирівське формування "Ахмат".