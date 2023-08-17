"Їхню історію точно не закінчено": Україна може отримати вертольоти Мі-24 від Чехії, — ЗМІ

За словами міністра оборони Чехії Яни Чернохової, до кінця наступного року чеська армія отримає всі замовлені американські вертольоти UH-1Y Venom і AH-1Z Viper.

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Чехія, ймовірно, передасть Україні свої списані вертольоти Мі-24. Про це пише портал CT24 17 серпня.

Повідомляється, що ВПС Чехії отримають сучасні американські вертольоти, зокрема UH-1Y Venom і AH-1Z Viper. За словами міністра оборони Яни Чернохової, всі замовлені вертольоти прибудуть до Чехії до кінця 2024 року.

Глава оборонного відомства наголосила, що вертольоти Мі-24В/35 відмінно впоралися зі своїм завданням і експлуатувалися довше, ніж очікувалося. У публікації йдеться про те, що списані Мі-24, ймовірно, будуть передані Україні. Про яку кількість вертольотів ідеться, не уточнювали.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхня історія точно не закінчена. (...) Ми обов'язково знайдемо застосування цим вертольотам. Це все, що я скажу з цього приводу, тому що принципово не коментую поставки в Україну", — сказала Чернохова.

Начальник Генштабу Карел Ржека додав, що Чехії потрібно позбутися залежності від технологій радянського походження. Він зазначив, що армія має зосереджуватись на боєздатності та високому рівні готовності з огляду на дедалі агресивнішу поведінку РФ.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 17 серпня, масовані атаки ЗС РФ по тилових регіонах України, ймовірно, спрямовані на знищення злітно-посадкових смуг і центрів підготовки льотчиків.

Раніше, 8 серпня, постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що після того, як Україна отримає у свій арсенал сучасні винищувачі F-16, партнери можуть надати ЗСУ й інші літаки.

Ми також повідомляли 22 червня, що компанія Hensoldt, постачальник сенсорних військових рішень, підписала контракт, за яким забезпечить вертольоти ЗСУ найсучаснішими сенсорними технологіями виявлення і самозахисту.