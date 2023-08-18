Зруйнують оборону РФ: касетні снаряди для HIMARS потрібні для перемоги ЗСУ, — ексрадник Залужного

За словами Дена Райса, США достатньо надіслати Києву 2 тисячі снарядів DPICM, які можна взяти зі складів у Німеччині, де вони наразі очікують на утилізацію.

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Колишній американський військовий радник головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Ден Райс назвав передачу Києву двох тисяч реактивних касетних боєприпасів для HIMARS головною умовою перемоги. Про це пише журнал Newsweek.

На думку Дена Райса, ракети великої дальності, озброєні касетними боєприпасами, є ключовим елементом для руйнування системи оборони Росії.

Ці ракети з касетними боєприпасами дадуть змогу українським військам активно протистояти російським артилерійським гарматам, які завдають найсуттєвіших ударів по українських підрозділах. Нові ракети зможуть вражати цілі на відстані до 45 кілометрів, на відміну від нинішньої дальності в 25 кілометрів, що, на його думку, дасть змогу знищити як передові батальйони, так і резервні підрозділи противника.

Видання також підкреслює, що саме Ден Райс справив значний вплив на липневе рішення адміністрації Білого дому відправити в Україну вдосконалені 155-мм ствольні звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM).

Ден Райс заявив, що наразі десятки тисяч таких касетних ракетних боєприпасів очікують своєї утилізації в Німеччині. Він висловив думку, що замість знищення цих снарядів їх слід передати українським збройним силам. Він стверджує, що це простий і ефективний шлях до успіху: кожен снаряд містить 88 суббоєприпасів, що збільшує бойову міць і ймовірність успіху у 88 разів.

Нагадаємо, що Збройні сили України під час звільнення села Урожайне Донецької області могли використовувати аналоги касетних снарядів США власного виробництва.

Уряд США повідомив про надання Україні касетних боєприпасів у липні 2023 року. Перед цим кілька тижнів точилася дискусія, наскільки небезпечною є поява цієї зброї на території країни. Згідно з даними ЗМІ, український уряд зобов'язався виконати низку умов, щоб отримати цей вид БК.