Удари ЗСУ по мостах ускладнили логістику ЗС РФ на півдні, — командування

Ворог намагається відремонтувати Чонгарський та Генічеський мости. Ремонтний процес ускладнений відсутністю відповідних фахівців та великою небезпекою.

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Очільниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що на півдні у ворога уповільнилася логістика. Про це вона повідомила під час телемарафону.

Вона зазначила, що ворог зменшив кількість обстрілів, минулої доби 17 серпня вдень відбулося 36 ворожих обстрілів, 18 — вночі, тоді як позаминулої — 80.

"Відчувається, що постачання не відбулось, а значить уповільнення і ускладнення логістики нам вдалося", — сказала Наталія Гуменюк.

Крім цього, ворог має багато пунктів боєпостачання, також частина запасів зберігається на півострові Крим. Проте її важко підтягувати.

З її слів, окупанти продовжують ремонтувати Чонгарський та Генічеський мости. Для них це складний процес, оскільки вони не можуть зібрати команду та направити туди ремонтників. Зокрема, через відсутність відповідних фахівців та велику небезпеку.

"Люди усвідомлюють, що поцілено по мосту, тому може бути поцілено і по бригаді ремонтній", — пояснила Гуменюк.

ЗС РФ почали частіше підіймати в небо літаки, Наталія Гуменюк вважає, що це пов'язано з виявленням української системи протиповітряної оборони. Минулої доби на Миколаївщині було знищено два безпілотники, які збирали інформацію. Заліт за лінію фронту може свідчити про те, що військові РФ перевіряли наявність систем ППО, тому ворог може проводити певну підготовку, зокрема до 23-24 серпня.

Нагадаємо, 17 серпня Наталія Гуменюк розповіла, що через складну логістику росіян на півдні, в тимчасово окупованому Криму загострилася гуманітарна ситуація. Траса М-17 через Армянськ — є єдиним сполученням з півостровом. Проте й рух нею може бути призупиненим через перевантаження.

18 серпня Фокус писав, що за інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), прорив лінії ворожої оборони біля кількох населених пунктів на півдні може дати змогу ЗСУ розпочати операції в районах за найщільнішими мінними полями