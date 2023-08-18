Довелося вибачитися: австрійський телеканал показав фейки про мобілізацію в Україні (відео)

У сюжеті йшлося про нібито примусову мобілізацію в Україні. Кореспондент навів два "українських відео", які, за його словами, "є лише деякими прикладами того, що не всі чоловіки готові воювати за свою країну".

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Громадський телеканал Австрії ORF визнав, що у своєму репортажі про мобілізацію в Україні було використано відеоматеріали, які не відповідають дійсності. Про це головний телемовник Австрії повідомив у соцмережі X.

"Проведене ORF подальше вивчення та ще одна перевірка засвідчили, що згадані відеоматеріали з України не відповідають змісту, переданому в Zeit im Bild від 16 серпня, про що ORF глибоко шкодує", — йдеться в повідомленні.

Канал ORF визнав необхідність виправлення помилок, заявивши: "Ми внесемо відповідні поправки в передачі Zeit im Bild і, звісно ж, виправимо матеріал із використанням відеоматеріалів про події в Україні".

У репортажі було порушено тему нібито примусової мобілізації в Україні. Журналіст Крістіан Вершютц надав два "відеоролики від користувачів", які, за його словами, "слугують лише прикладами того, що не всі чоловіки готові воювати за свою країну". На цих коротких відеозаписах були показані ситуації застосування сили співробітниками військкоматів до призовників в Україні.

Пізніше стало зрозуміло, що обидва відеоролики не мають жодного стосунку до мобілізації в Україні. В одному з відео розповідалося про подію на кордоні, коли студент, обурений забороною на виїзд, відмовився залишати пункт пропуску і його вивели насильно. На другому відео було зафіксовано затримання російського агента співробітниками Служби безпеки України в Одесі.

У відповідь на звинувачення в поширенні фейків телеканал спочатку заявив, що використані матеріали "було отримано з надійного джерела, яке заслуговує на довіру". Але менше ніж за добу змінив свою позицію і визнав помилку.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про книгу, яку випустили російські пропагандисти. Книга наповнена фейками про вторгнення РФ в Україну, і в ній "відсутній здоровий глузд".