Наступ замість оборони: генерал ФРГ розповів, як змінилося навчання військових України

Андреас Марлоу стверджує, що з лютого 2022 року запити України щодо навчання військових змінились, тому Київ зацікавлений найбільше у тренуванні наступальної тактики та лідерства, адже через 18 місяців бойових дій, багато командирів загинули або не можуть воювати.

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Глава командування спецвишколу ЄС, генерал Бундесверу Андреас Марлов під час перебування на полігоні у Німеччині, де тренуються українські військові, заявив, що через контрнаступ Україна потребує навчання в наступальній тактиці, а не оборонній. Про це повідомляє видання Reuters.

За його словами, через вісімнадцять місяців після російського вторгнення в лютому 2022 року запити Києва змінилися від початкової потреби в навчанні оборонній тактиці, а також тому, як воювати в міських умовах.

"Підготовка сержантів і офіцерів — це те, що найбільше хвилює українців, тому що професійні солдати воюють у цій війні вже півтора року, і багато з них загинули або були поранені — тому вони потребують свіжої порції військових лідерів", — сказав Марлов.

Де проходять навчання українських військових?

За даними видання, тренування відбуваються на полігоні Кліц, розташованому приблизно за 100 км на захід від Берліна. Наразі там проводяться навчання на танках "Леопард-1", які продовжуються останні п'ять тижнів.

"Спалахи дул можна було побачити ще до того, як пролунали постріли, а хмари пилу піднялися там, де снаряди влучили в дерев'яні мішені на стрільбищі, позначені гусеницями танків, які з гуркотом снували туди-сюди по багнюці", — розповідають журналісти.

У виданні підкреслили, що в рамках військової місії ЄС "EUMAM" західні війська цього року підготували в Німеччині близько 6200 українців, навчивши їх широкому спектру навичок — від експлуатації передових систем протиповітряної оборони, таких як IRIS-T, до водіння і стрільби з сучасних танків, таких як Leopard 2.

Важливість додаткового постачання танків Україні

За словами Марлова, наразі дуже важливо продовжити постачання танків для потреб ЗСУ, особливо в контексті контрнаступу.

"Ви знаєте, що росіяни також не можуть більше використовувати свої найновіші моделі, оскільки вони мають більші втрати, ніж українці. "Леопард-1" має перевагу над російськими танками, такими як Т-72, Т-64 і Т-55, завдяки своєму нічному баченню, способу стабілізації основної гармати та своїй мобільності", — наголосив генерал.

Українські військовослужбовці, які проходять навчання в Кліці, стали вже п'ятою ротацією після того, як Німеччина і Данія оголосили, що заплатять промисловості за відновлення щонайменше 100 танків Leopard 1, деякі з яких були законсервовані протягом 20 років, щоб відправити їх до Києва.

Посилаючись на міркування оперативної безпеки, Марлов відмовився назвати кількість підготовлених українських танкових екіпажів і поставлених танків.

Однак він сказав, що підготовка наступних українських екіпажів "Леопард-1" розпочнеться одразу після завершення поточного раунду навчань наступного тижня, тобто з 21 серпня.

Як перебігає навчання українських танкістів?

За словами генерала, українські військовослужбовці прибули до Німеччини з дуже різним рівнем досвіду — від абсолютних новачків до досвідчених танкових екіпажів, які на своїх радянських моделях Т-80 і Т-64 вже брали участь у бойових діях на передовій, в тому числі в районі Бахмута.

"Один український солдат, який мав бути відправлений на фронт після повернення на свою зруйновану війною батьківщину, сказав, що віддав би перевагу сучасному Leopard 2, але не дуже заперечував проти нього", — розповіли журналісти.

У темних балістичних окулярах і з шарфом на обличчі, щоб приховати своє обличчя під час розмови з журналістами, він не став відповідати на запитання про те, чи не боїться він.

"У нас є сильна мотивація захищати нашу батьківщину, і це найкращі ліки від страху", — сказав український військовий.

Нагадаємо, що 8 серпня Фокус писав, що українська армія отримає близько 130 танків Leopard 1A5, які передаватиме Нідерланди, Данія, Бельгія та Німеччина. Перша партія танків вже надійшла в Збройні сили. Останні 30 танків придбали у приватної бельгійської компанії.

Після цього, 15 серпня, повідомлялось, що бельгійська версія танку Leopard 1A5BE має одну особливість — систему керування вогнем SABCA. Вона суттєво відрізняється від базової системи EMES-18. Так бельгійська розробка може бути ефективнішою й показувати кращу точність у певних сценаріях. Окрім цього SABCA має теплові приціли для покращеного нічного бачення та лазерний далекомір для вимірювання відстані до цілей.