ЗСУ витіснили росіян з опорників в районі Вербового на Запоріжжі, — Рогов

За словами колаборанта, Сили оборони України просунулися на південний схід від Роботиного, через що окупанти на окремих ділянках змушені були відійти.

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На Запорізькому напрямку тривають запеклі бої в районі Роботиного. Поблизу Вербового окупанти залишили кілька опорних пунктів. Про це повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Він проінформував, що ЗСУ атакують позиції росіян поблизу Роботиного.

"З метою збереження життів наших бійців було ухвалено рішення залишити кілька наших опорників у районі населеного пункту Вербове. У північній та центральній частині Роботино продовжуються важкі кровопролитні бої надвисокої інтенсивності", — написав він.

Карта боїв в районі Роботиного Deepstate

У Міноборони ЗСУ 21 серпня заявили про успіхи Сил оборони у Запорізькій області.

"Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного, але безуспішно. В Роботине зараз триває планова бойова робота", — повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, що на південному напрямку ЗСУ вибили окупнатів з їхніх позицій і виявили там тіла закатованих і повішаних російських солдатів.

Раніше повідомлялося, що на Харківсько-Лиманському напрямку бійці 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ змогли повернути під український контроль село Надія.