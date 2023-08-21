"Щонайменше один літак пошкоджений": у ГУР визнали причетність до удару по "Шайковці"

Представник розвідки Андрій Юсов пояснив, що по російській авіабазі "відпрацювали" люди з центральної частини країни-агресорки. З його слів, операцію координувала Україна.

Related video

Внаслідок атаки дрона на російський аеродром "Шайковка" пошкоджено щонайменше один ворожий літак. Про це у коментарі LIGA net 21 серпня заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень", — зазначив він.

Представник української розвідки розповів, що завдання вдарити по російському літовищу неназвані особи виконали в координації ГУР.

"Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені завдання. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора", — сказав Юсов.

Нагадаємо, про атаку на військовий аеродром "Шайковка" у Калузькій області РФ повідомили 21 серпня у російських медіа. Зазначалось, що на авіабазі зранку впав БПЛА та пошкодив літак. У соцмережах публікували дані, що на "Шайковці" знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Раніше, 19 серпня, безпілотники атакували російський військовий аеродром "Сольці", що знаходиться у Новгородській області. У міністерстві оборони Росії визнали пошкодження одного з літаків та звинуватили в ударі Україну.