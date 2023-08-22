Крим будемо звільняти, швидше за все, військовим шляхом, – Данілов (відео)

Секретар РНБО заявив, що якщо Україна не матиме свого флоту на півострові, то опиниться у вкрай важкому становищі.

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Україна може звільняти Крим військовим шляхом, якщо Росія так й не втямить, що їй потрібно залишити півострів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час виступу напередодні саміту Міжнародної Кримської платформи.

Він наголосив на тому, що Крим є частиною території Україну, яку українці мають звільнити. З його слів, звільнення півострова, швидше за все, відбуватиметься військовим шляхом, якщо окупанти не усвідомлять, що їм варто залишити українську землю.

"Іншого варіанту в нас немає", – повідомив секретар РНБО.

Данілов додав, що відносно півострова будь-які інші дії означатимуть консервацію ситуації та передачу війни нашим нащадкам. З його слів, Росія, маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити.

"Чи буде важко? Так, буде важко", – пояснив він.

Данілов додав, що Україну можуть відмовляти від такого кроку. Наша держава, з його слів, вже отримує велику кількість повідомлень з приводу того, що не варто звільняти Крим, але вони всі анонімні.

Секретар РНБО також й обговорив ймовірність використання Росією ядерної зброї. Світ у такому разі повинен різко та швидко відреагувати. Данілов також наголосив на тому, якщо Україна не матиме свого флоту у Криму, то опиниться у вкрай важкому становищі.

Нагадаємо, 22 серпня керівник ГУР Кирило Буданов анонсував нові вибухи на півострові. З його слів, на півострові проживає багато людей, які з нетерпінням чекають на деокупацію регіону. Буданов підкреслив, що на півострові існує значна кількість людей, які сподіваються на настання цього моменту.