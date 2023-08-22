Список смерті: владі Маріуполя вдалося дізнатися імена вбитих росіянами дітей (відео)

За словами мера Вадима Бойченка, їм вдалося верифікувати списки і вони можуть підтвердити загибель 101 дитини з окупованого міста.

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Міський голова Маріуполя, Вадим Бойченко, доповів про те, що окупанти вбили 101 дитину в Маріуполі. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Завдяки Маріупольському опору вдалося отримати списки вбитих росіянами дітей. Ці списки формувала російська окупаційна влада по загиблих дітях Маріуполя, які пройшли через три центри, де вони збирали дітей і фіксували смерть. Там жахливі речі прописані щодо причин смерті наших дітей — це смерть від поранень головного мозку, грудної клітки", — зауважив Бойченко.

Згідно із заявою мера Маріуполя, світове співтовариство має усвідомити жахливу трагедію, що розгортається в Україні. Жорстокі загарбники, які вчинили вбивства, зобов'язані нести відповідальність за скоєні злочини в Маріуполі.

"Нам вдалося верифікувати списки і можемо підтвердити, що в цьому списку 101 дитина з Маріуполя. Це діти до року і трохи більше. Це маленькі діти, майже немовлята, які загинули за час страшної війни. Діти, які загинули за 86 діб щільного вогню, якого завдавала російська агресія українському Маріуполю. Дуже важко читати висновки лікаря, який у морзі фіксував висновки про загибель наших дітей", — наголосив Бойченко.

Нагадаємо, що 4 липня у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі. Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами і бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш незавидному становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.